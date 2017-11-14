На месте заброшенной больницы в Зеленой роще хотят построить жилые дома

Здание могут передать комании "ТЭН".

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.11.2017

На месте заброшенной больницы в екатеринбургском парке Зеленая роща могут построить жилые дома, сообщает Znak.com со ссылкой на источники в областном правительстве.

Здание может быть передано группе компаний "ТЭН" за решение проблемы обманутых дольщиков в Арамиле. Частный инвестор может застроить участок в Зеленой роще жилыми домами. Между тем здание больницы, принадлежащее области, является объектом культурного наследия.

На прошлой неделе свердловские власти пытались продать здание за 230 миллионов , однако торги не состоялись из-за отсутствия заявителей. Между тем, по данным портала, заявители были, но их попросили сняться, так как для объекта уже найден инвестор.

Однако передать объект культурного наследия застройщику будет непросто. Решение об этом должно приниматься на федеральном уровне, и без снятия этого статуса застроить участок жильем будет невозможно.

Компания "ТЭН" возвела в Екатеринбурге торговые центры "Алатырь" и Limerance.

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