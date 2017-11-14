Новый клуб в Ельцин Центре откроет британская звезда Youtube

Клип Rag'n'Bone Man – Human набрал почти 400 миллионов просмотров.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.11.2017

В Ельцин Центре 1 декабря откроется музыкальный клуб "CENTER Club", в котором также будет бар и ресторан с паназиатской кухней. Планируется, что в клубе будут выступать самые различные исполнители: от Pop Music до новых представителей авангардных форматов.

Ночное заведение откроется концертом британского соул-певца и композитора Rag&Bone Man. Его песня Human стала одной из самых узнаваемых за последние годы, а одноименный клип набрал на Youtube почти 400 миллионов просмотров.

Билеты на концерт британца можно приобрести в кассах Ельцин Центра и на TimePad.

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