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Общественная палата РФ рекомендовала вернуть приемных детей екатеринбурженке, удалившей грудь

Общественная палата РФ рекомендовала вернуть приемных детей екатеринбурженке, удалившей грудь
16+
Фото: скрин видео
Эксперты, проводившие проверку, признали действия органов опеки необоснованными.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.11.2017

Общественная палата РФ представила результаты проверки, проведенной после изъятия двух приемных детей у жительницы Екатеринбурга Юлии Савиновских.
 
Эксперты, проводившие проверку, пришли к выводу, что действия органов опеки были "слишком резкими" и не имели основания. Напомним, детей у Юлии забрали после того, как она удалила себе грудь из-за проблем со здоровьем. Общественная палата на основании данных проверки рекомендовала вернуть женщине приемных сыновей, но при условии, что независимый клинический психолог признает Юлию не представляющей угрозы для детей. 
 
В заключении экспертов говорится, что органы опеки учли лишь потенциальную угрозу детям, а не реальную, и претензий к выполнению Юлией родительских обязанностей не было. 
  • Напомним также, что проверку законности изъятия детей проводит областной Следственный комитет. 
  • На днях Юлия объявила сухую голодовку и вышла на пикет у здания областного министерства социальной политики, чтобы добиться приема у министра. Однако чиновник был на больничном, и женщину пригласил на прием его заместитель.

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Маша Шмурыгина, 15.11.2017, 08:16
Тэги: Дети, Скандалы
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