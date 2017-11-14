Общественная палата РФ рекомендовала вернуть приемных детей екатеринбурженке, удалившей грудь

Эксперты, проводившие проверку, признали действия органов опеки необоснованными.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.11.2017

Общественная палата РФ представила результаты проверки, проведенной после изъятия двух приемных детей у жительницы Екатеринбурга Юлии Савиновских.

Эксперты, проводившие проверку, пришли к выводу, что действия органов опеки были "слишком резкими" и не имели основания. Напомним, детей у Юлии забрали после того, как она удалила себе грудь из-за проблем со здоровьем. Общественная палата на основании данных проверки рекомендовала вернуть женщине приемных сыновей, но при условии, что независимый клинический психолог признает Юлию не представляющей угрозы для детей.

В заключении экспертов говорится, что органы опеки учли лишь потенциальную угрозу детям, а не реальную, и претензий к выполнению Юлией родительских обязанностей не было.

Напомним также, что проверку законности изъятия детей проводит областной Следственный комитет.

На днях Юлия объявила сухую голодовку и вышла на пикет у здания областного министерства социальной политики, чтобы добиться приема у министра. Однако чиновник был на больничном, и женщину пригласил на прием его заместитель.

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