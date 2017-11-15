Работникам Буланашского машиностроительного завода за три месяца не выплатили 25 миллионов

Без денег с июля по сентябрь оставались 430 работников.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.11.2017

Артемовская прокуратура выявила факт массовой невыплаты зарплаты работникам Буланашского машиностроительного завода. В период с июле по сентябрь 2017 года деньги не получали 430 человек. Общая сумма долга составила порядка 25 миллионов рублей.

– Предприятие осуществляло деятельность по производству насосов для перекачки жидкостей и подъемников жидкостей, – рассказали в пресс-службе прокуратуры.

В результате вмешательства прокуратуры, вся задолженность перед работниками была погашена.

Стоит добавить, что в ноябре 2016 года Буланашский завод был признан банкротом

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