Работникам Буланашского машиностроительного завода за три месяца не выплатили 25 миллионов

Без денег с июля по сентябрь оставались 430 работников.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.11.2017
Артемовская прокуратура выявила факт массовой невыплаты зарплаты работникам Буланашского машиностроительного завода. В период с июле по сентябрь 2017 года деньги не получали 430 человек. Общая сумма долга составила порядка 25 миллионов рублей.
– Предприятие осуществляло деятельность по производству насосов для перекачки жидкостей и подъемников жидкостей, – рассказали в пресс-службе прокуратуры.
- В результате вмешательства прокуратуры, вся задолженность перед работниками была погашена.
- Стоит добавить, что в ноябре 2016 года Буланашский завод был признан банкротом
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Олег Галимов, 15.11.2017, 19:28
Тэги: Деньги, Новости
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Тэги: Деньги, Новости
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