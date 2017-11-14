Сотрудник свердловского дома-интерната забирал себе деньги умерших постояльцев

Сумма ущерба превысила 450 тысяч рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.11.2017

В Реже суд вынес приговор Андрею А., обвиняемому в мошенничестве.

С июня 2014 года по февраль 2016-го мужчина, работая юрисконсультом Режевского дома-интерната для престарелых и инвалидов, предоставлял в отделение Сбербанка от имени умерших постояльцев поддельные доверенности и справки на получение денег, которые лежали на банковских картах этих людей. Средства Андрей А. присваивал себе, в итоге сумма ущерба, нанесенного наследникам умерших и Росимуществу, превысила 458 тысяч рублей.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество, в том числе совершенное в крупном размере". При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства: явку с повинной, полное признание вины, раскаяние и возмещение причиненного ущерба.

В итоге Андрея А. пригворили к 1 году и 3 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

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