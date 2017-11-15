Стало известно, когда из больниц выпишут всех школьников, пострадавших в ДТП под Ярославлем

Дату назвал региональный детский омбудсмен.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.11.2017

Завтра, 15 ноября, из больниц выпишут всех уральских школьников, которые пострадали в ДТП с экскурсионным автобусом. Такое заявление сделал уполномоченный по правам ребенка в регионе Михаил Крупин.

– В больнице сейчас остаются шесть детей, амбулаторное лечение у них сегодня заканчивается, – цитирует ТАСС омбудсмена. – Завтра их выпишут, и они поедут домой, родители и законные представители детей уже прибыли в Ярославль.

Напомним, что авария произошла вечером 8 ноября, когда грузовик не уступил дорогу экскурсионному автобусу.

Более 20 человек получили травмы и были госпитализированы в больницы Ростова и Ярославля.

Родители школьников собрали и перевели жене Сергея Блохина 65 000 рублей.

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