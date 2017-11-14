Свердловский омбудсмен предложил запретить разводить собак в многоквартирных домах

Так Игорь Мороков отреагировал на нападение бойцовских собак на маленькую девочку.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.11.2017

Уполномоченный по правам ребенка Свердловской области Игорь Мороков предложил запретить развод собак в многоквартирных домах. Таким заявлением омбудсмен отреагировал на недавнее нападение трех бульдогов на маленькую девочку с псом на Компрессорном.

– Собачьи "заводчики" выводят по 2-4 собаки из подъездов, проводя свою стаю через места общего пользования. В многоквартирном доме и с одной собакой бывает справиться трудно, когда на выходе из лифта сталкиваешься с другой собакой, возвращающейся с хозяином после прогулки. А что делать, если собак на поводках больше? Собачья драка неминуема, ведь две собаки уже стая, у которой уровень агрессии повышается, – говорится в заявлении Морокова на официальном сайте омбудсмена.

Также по мнению правозащитника, хозяева собак крупных пород должны получать специальные лицензии, так же, как и владельцы оружия.

– Желательно, чтобы хозяева бойцовских собак в обязательном порядке проходили освидетельствование у психолога и нарколога. А проверить наличие таких лицензий вполне могут участковые уполномоченные.

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