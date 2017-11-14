В Екатеринбурге ради реконструкции Московской снесут три дома

Жильцов должны переселить.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.11.2017

В Екатеринбурге из-за реконструкции Московской и Щорса будут снесено три дома. Для этого, как сообщает "АиФ-Урал", администрация города заберет земельные участки у владельцев.

По постановлению, подписанному 10 ноября главой администрации города Александром Якобом, это связано с реконструкцией Московской, на участке от Хасановской до бульвара Денисова-Уральского.

– Постановляю изъять земельные участки и расположенные на них объекты недвижимого имущества для муниципальных нужд, – говорится в документе.

Это касается трех домов: на Московской, 176 и 255 и Циолковского, 4. Там везде стоят частные деревянные дома.

Согласно постановлению, с владельцами недвижимого имущества мэрия должна подписать соглашение. Если собственники будут не согласны и в течение 90 дней не придут ни к какому решению, то вопрос решит суд.

В Екатеринбурге вчера, 15 ноября, состоялись слушания по Цыганскому поселку. Компания "Земельный ресурс" снесет там старые дома и построит многоэтажные между улицами Московской, Амундсена и Расковой.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми!