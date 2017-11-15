В Екатеринбурге начали тестировать электробус

16+ Фото: пресс-служба ЕТТУ

Он имеет современный дизайн, кондиционер и обеспечивает бесшумный ход. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.11.2017 В Екатеринбург прибыл для тестирования первый троллейбус "Мегаполис", который произвели на заводе "Тролза" в Энгельсе. Специалисты городского ТТУ уже начали изучать электробус, а в ближайшее время его опробуют водители. Так выглядит электробус изнутри. фото: пресс-служба ЕТТУ – Троллейбус имеет современный дизайн, плавный и бесшумный ход, оснащен системой кондиционирования, бегущей строкой с информацией для пассажиров, светодиодным маршрутным указателем, - сообщает пресс-служба ЕТТУ. Главной особенностью электробуса является его запас автономного хода, которого хватает на 20 километров.

Водителям должно понравится обустройство кабины, а будущим пассажирам – низкий уровень пола. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

Если вы стали очевидцем какого-то события или у вас есть фото/видео c места, сообщите об этом на почту ng@ng66.ru или по телефону 3-615-515. Также можно написать на WhatsApp или Viber по номеру +79221815515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»: