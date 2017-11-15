В Екатеринбурге начали тестировать электробус

Он имеет современный дизайн, кондиционер и обеспечивает бесшумный ход.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.11.2017
В Екатеринбург прибыл для тестирования первый троллейбус "Мегаполис", который произвели на заводе "Тролза" в Энгельсе. Специалисты городского ТТУ уже начали изучать электробус, а в ближайшее время его опробуют водители.
Так выглядит электробус изнутри.
фото: пресс-служба ЕТТУ
– Троллейбус имеет современный дизайн, плавный и бесшумный ход, оснащен системой кондиционирования, бегущей строкой с информацией для пассажиров, светодиодным маршрутным указателем, - сообщает пресс-служба ЕТТУ.
- Главной особенностью электробуса является его запас автономного хода, которого хватает на 20 километров.
- Водителям должно понравится обустройство кабины, а будущим пассажирам – низкий уровень пола.
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