В Екатеринбурге назначены публичные слушания по Храму-на-драме

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.11.2017
В Екатеринбурге пройдут публичные слушания по новому местоположению Собора Святой Екатерины, который планируют построить у Театра драмы. Горожан пригласили обсудить, стоит ли отдавать под застройку часть улицы Бориса Ельцина.
Слушания пройдут 27 ноября в ДК Железнодорожников в 16.20.
– Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа – муниципального образования "город Екатеринбург" подготовлен на основании приказа Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области включает в себя предложение об установлении в границах территории по улице Бориса Ельцина, – говорится в заявлении минстроя Свердловской области.
фото: Минстрой Свердловской области
- Темно-фиолетовый прямоугольник слева от Городского пруда в районе набережной обозначает участок, на котором планируют возвести Храм-на-драме.
- Напомним, что ранее Собор Святой Екатерины планировали строить в акватории Городского пруда.
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