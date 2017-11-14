В Екатеринбурге назначены публичные слушания по Храму-на-драме

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Они пройдут 27 ноября в ДК Железнодорожников. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.11.2017 В Екатеринбурге пройдут публичные слушания по новому местоположению Собора Святой Екатерины, который планируют построить у Театра драмы. Горожан пригласили обсудить, стоит ли отдавать под застройку часть улицы Бориса Ельцина. Слушания пройдут 27 ноября в ДК Железнодорожников в 16.20. – Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа – муниципального образования "город Екатеринбург" подготовлен на основании приказа Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области включает в себя предложение об установлении в границах территории по улице Бориса Ельцина, – говорится в заявлении минстроя Свердловской области. фото: Минстрой Свердловской области Темно-фиолетовый прямоугольник слева от Городского пруда в районе набережной обозначает участок, на котором планируют возвести Храм-на-драме.

Напомним, что ранее Собор Святой Екатерины планировали строить в акватории Городского пруда. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

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