В Екатеринбурге спустя три дня нашли 11-летнего Павла Путилова

Мальчик бы в одном из торговых центров.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.11.2017
Сегодня утром в одном из торговых центров Екатеринбурга был найден пропавший в эти выходные 11-летний Павел Путилов. По сообщению Следственного комитета, с мальчиком все хорошо, но это далеко не первый раз, когда он уходит из дома.
– Следователем продолжается установление всех обстоятельств произошедшего.
Выясняются условия проживания ребенка, причины, побудившие его уйти из дома, - передает пресс-служба СУ СКР.
– Очередной причиной ухода мальчика стало желание самостоятельно погулять, – отметили в городской полиции.
- Сейчас опрашиваются родители, одноклассники и учителя Павла, как и сам "беглец".
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Напомним, что школьник ушел из дома днем 12 ноября.
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