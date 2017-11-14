В Екатеринбурге спустя три дня нашли 11-летнего Павла Путилова

16+ Фото: пресс-служба МВД Екатеринбурга

Мальчик бы в одном из торговых центров. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.11.2017 Сегодня утром в одном из торговых центров Екатеринбурга был найден пропавший в эти выходные 11-летний Павел Путилов. По сообщению Следственного комитета, с мальчиком все хорошо, но это далеко не первый раз, когда он уходит из дома. – Следователем продолжается установление всех обстоятельств произошедшего.

Выясняются условия проживания ребенка, причины, побудившие его уйти из дома, - передает пресс-служба СУ СКР. – Очередной причиной ухода мальчика стало желание самостоятельно погулять, – отметили в городской полиции. Сейчас опрашиваются родители, одноклассники и учителя Павла, как и сам "беглец".

Напомним, что школьник ушел из дома днем 12 ноября. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

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