В столице Урала впервые пройдет зимняя велоконференция

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На мероприятие приедут специалисты из Германии и Лейпцига. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.11.2017 С 18 по 22 ноября в Екатеринбурге впервые состоится зимняя велоконференция. Чтобы обсудить актуальные проблемы, в столицу Урала съедутся эксперты и активисты велодвижения из Германии, Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Новосибирска и Красноярска. Среди прочего, на мероприятии обсудят доступность велоинфраструктуры в крупных жилмассивах и веломобильность в бизнесе. Организатором зимней велоконференции выступил фонд "Город.PRO". – В прошлом году велоконференция проходила в Новосибирске. В этом году место проведения выбирали из трёх городов: Иркутска, Красноярска и Екатеринбурга, – приводит E1.RU слова руководителя фонда "Город.PRO" Ларисы Бузуновой. На мероприятие приедет заместитель министра транспорта России и куратор проекта Let’s bike it! Владимир Кумов, немцы Торбен Хайнеманн и Кристоф Ваак. Торбен является руководителем отдела в департаменте планирования транспорта и подземного строительства администрации Лейпцига. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

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