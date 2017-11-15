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В столице Урала впервые пройдет зимняя велоконференция

В столице Урала впервые пройдет зимняя велоконференция
16+
Фото: архив НАШЕЙ
На мероприятие приедут специалисты из Германии и Лейпцига.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.11.2017

С 18 по 22 ноября в Екатеринбурге впервые состоится зимняя велоконференция.  
Чтобы обсудить актуальные проблемы, в столицу Урала съедутся эксперты и активисты велодвижения из Германии, Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Новосибирска и Красноярска. 
Среди прочего, на мероприятии обсудят доступность велоинфраструктуры в крупных жилмассивах и веломобильность в бизнесе. 
Организатором зимней велоконференции выступил фонд "Город.PRO".

– В прошлом году велоконференция проходила в Новосибирске. В этом году место проведения выбирали из трёх городов: Иркутска, Красноярска и Екатеринбурга, – приводит E1.RU слова руководителя фонда "Город.PRO" Ларисы Бузуновой. 

  • На мероприятие приедет заместитель министра транспорта России и куратор проекта Let’s bike it! Владимир Кумов, немцы Торбен Хайнеманн и Кристоф Ваак. Торбен является руководителем отдела в департаменте планирования транспорта и подземного строительства администрации Лейпцига.
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Евгений Стоянов, 15.11.2017, 19:14
Тэги: Необычное, Жизнь в городе
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