В столице Урала впервые пройдет зимняя велоконференция

На мероприятие приедут специалисты из Германии и Лейпцига.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.11.2017
С 18 по 22 ноября в Екатеринбурге впервые состоится зимняя велоконференция.
Чтобы обсудить актуальные проблемы, в столицу Урала съедутся эксперты и активисты велодвижения из Германии, Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Новосибирска и Красноярска.
Среди прочего, на мероприятии обсудят доступность велоинфраструктуры в крупных жилмассивах и веломобильность в бизнесе.
Организатором зимней велоконференции выступил фонд "Город.PRO".
– В прошлом году велоконференция проходила в Новосибирске. В этом году место проведения выбирали из трёх городов: Иркутска, Красноярска и Екатеринбурга, – приводит E1.RU слова руководителя фонда "Город.PRO" Ларисы Бузуновой.
- На мероприятие приедет заместитель министра транспорта России и куратор проекта Let’s bike it! Владимир Кумов, немцы Торбен Хайнеманн и Кристоф Ваак. Торбен является руководителем отдела в департаменте планирования транспорта и подземного строительства администрации Лейпцига.