Дорожные службы готовы к уборке мокрого снега.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.11.2017
В ближайшие сутки в Свердловской области ожидается ухудшение погоды. По данным синоптиков в регионе ожидается обильное выпадение осадков в виде мокрого снега. На дорогах области ждут резкое увеличение количества аварий.
– На региональных автомобильных дорогах размещены48 комплексных автоматизированных поста дорожного контроля. Они установлены вблизи региональных автодорог и фиксируют гололед или снег на покрытии проезжей части, – рассказали в департаменте информационной политики.
- Отмечается, что за состоянием региональных дорог следят девять подрядных организаций, которые располагают 1061 единицей техники для зимних работ.
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