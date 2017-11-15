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Дорожные службы готовы к уборке мокрого снега. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.11.2017 В ближайшие сутки в Свердловской области ожидается ухудшение погоды. По данным синоптиков в регионе ожидается обильное выпадение осадков в виде мокрого снега. На дорогах области ждут резкое увеличение количества аварий. – На региональных автомобильных дорогах размещены48 комплексных автоматизированных поста дорожного контроля. Они установлены вблизи региональных автодорог и фиксируют гололед или снег на покрытии проезжей части, – рассказали в департаменте информационной политики. Отмечается, что за состоянием региональных дорог следят девять подрядных организаций, которые располагают 1061 единицей техники для зимних работ. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

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, 15.11.2017, 19:38

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Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Олег Галимов , 15.11.2017, 19:38Тэги: Погода Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

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