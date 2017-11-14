В УрФУ заявили, что не будут выселять студентов на время ЧМ-2018

Ранее сообщалось, что в общежитиях с мая по июль будут жить полицейские. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.11.2017 Руководство УрФУ не собирается выселять своих студентов из общеитий на время Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Об этом написал в своем Facebook преподаватель кафедры социологии и технологий государственного и муниципального управления Дмитрий Трынов. – Со мной связался ректор В. А. Кокшаров и подробно рассказал о планах университета в период ЧМ 2018. В частности он сообщил, что "никаких переносов сессий, дипломирования и пр. не планируется". А тему с "переселением студентов" назвал "слухами и клеветой на родной вуз". Это официальная позиция, – написал Трынов. Напомним, что ранее появлялась информация о том, что студентов выселят из общежитий, чтобы их место заняли полицейские, которые будут обеспечивать порядок в городе на время ЧМ-2018.

Накануне Минобрнауки заявило, что студентов выселять не будут. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

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