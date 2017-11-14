Ярославского водителя, спасшего детей из Екатеринбурга, собираются удостоить звания «Герой России»

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.11.2017
Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин заявил, что будет ходатайствовать о присвоении звания "Герой России" водителю Сергею Блохину.
Напомним, 8 ноября автобус, в котором ехали 38 детей из Екатеринбурга, столкнулся с грузовиком под Ярославлем. Благодаря тому, что водитель принял основной удар от на себя, дети смогли избежать серьезных травм. Позже Сергей Блохин умер в реанимации.
– Мы будем ходатайствовать о присвоении Сергею Юрьевичу Блохину звания "Герой России", – сообщил ярославский детский омбудсмен Михаил Крупин на официальной странице ведомства в соцсети.
- Редакция НАШЕЙ связалась с женой Блохина Викторией. Женщина рассказала о том каким человеком был ее муж, кого она винит в его смерти, а также о последних минутах его жизни.
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