Юля Михалкова проигрывает борьбу за звание самой сексуальной женщины страны

Участница "Уральских пельменей" лишь в середине рейтинга.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.11.2017

Участница "Уральских пельменей" Юлия Михалкова проигрывает в борьбе за звание самой сексуальной женщины страны по версии журнала MAXIM. За сутки до конца голосования она занимает лишь 53-е место.

фото: Instagram Юлии Михалковой

Ее соседи по таблице рейтинга – Марина Кравец, Настя Макеева и Виктория Боня. В лидерах голосования Наталья Рудова, Вера Брежнева и бывшая девушка Криштиану Роналду Ирина Шейк.

Как и в прошлые годы, определять победителя будут в два этапа. Сначала слово останется за читателями, потом лучших будут определять эксперты.

Читательское голосование продлится до 15 ноября. Окончательный рейтинг опубликуют только 15 декабря.

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