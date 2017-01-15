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Старейшему ветерану ВОВ в Свердловской области поставили новый кардиостимулятор в 101 год

Старейшему ветерану ВОВ в Свердловской области поставили новый кардиостимулятор в 101 год
16+
Фото: администрация Кировского района
Мужчина чувствует себя хорошо, как отметили в больнице.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.01.2017

В Екатеринбурге в ГКБ № 33 заменили кардиостимулятор 101-летнему ветерану Семену Козьмину. Операция прошла успешно, пациент чувствует себя хорошо, рассказали 16 января в пресс-службе горбольницы.
 
Как рассказали врачи, это уже второй кардиостимулятор, который ставят ветерану. С первым он прожил 10 лет, и на очередной проверке, обязательной для пациентов с кардиостимулятором, выяснилось, что ресурс исчерпан и ему нужна замена.

— Мы проводим 3-4 подобных операции в сутки, как в плановом, так и в неотложном режиме. Но эта операция — особая, ведь чем старше пациент, тем выше риски при вмешательстве в организм. Это полностью бесплатная операция для пациентов, но для государства она обходится более чем в 120 тысяч рублей, — рассказал заведующий центром хирургического лечения сложных нарушений ритма ГКБ № 33 Сергей Молодых.  

  • Врачи отмечают, что в год подобную высокотехнологичную медицинскую помощь за счет средств ОМС получают около тысячи жителей Свердловской области.
  • Офицер и педагог Семен Семенович на сегодня считается самым пожилым из живущих ветеранов Великой Отечественной войны. В 2015 году Семен Семенович отметил свои 100 лет.
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Марина Подкорытова, 16.01.2017, 19:02
Тэги: Медицина, Мужчины, Жизнь в городе
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