Старейшему ветерану ВОВ в Свердловской области поставили новый кардиостимулятор в 101 год

Мужчина чувствует себя хорошо, как отметили в больнице.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.01.2017

В Екатеринбурге в ГКБ № 33 заменили кардиостимулятор 101-летнему ветерану Семену Козьмину. Операция прошла успешно, пациент чувствует себя хорошо, рассказали 16 января в пресс-службе горбольницы.

Как рассказали врачи, это уже второй кардиостимулятор, который ставят ветерану. С первым он прожил 10 лет, и на очередной проверке, обязательной для пациентов с кардиостимулятором, выяснилось, что ресурс исчерпан и ему нужна замена.

— Мы проводим 3-4 подобных операции в сутки, как в плановом, так и в неотложном режиме. Но эта операция — особая, ведь чем старше пациент, тем выше риски при вмешательстве в организм. Это полностью бесплатная операция для пациентов, но для государства она обходится более чем в 120 тысяч рублей, — рассказал заведующий центром хирургического лечения сложных нарушений ритма ГКБ № 33 Сергей Молодых.