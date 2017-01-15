Екатеринбург попал в тройку лидеров по количеству туристов, отправленных на самолете в Крым

В новогодние праздники россияне предпочли внутренние направления зарубежным.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.01.2017
Екатеринбург занял третье место среди российских городов по количеству авиапассажиров, которые летали на отдых в Крым, сообщили Администрации города 15 января.
Чаще всего россияне летали в Крым из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Всего за 2016 год аэропорт Симферополя принял и отправил 5,2 миллиона пассажиров, поставив рекорд в современной истории.
Только за новогодние каникулы авиаузел Симферополя обслужил 116,9 тысячи пассажиров. Это направление стало самым востребованным в 2016 году среди уральских пассажиров после Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи.
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В новогодние праздники аэропорт Кольцово отправил более тысячи рейсов. Чаще всего свердловчане выбирали такие направления, как Турция, Таиланд, ОАЭ, Индия, Китай, Вьетнам, Израиль и Сочи.
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При этом большинство россиян, покупающих туры на новогодние каникулы, предпочли внутренние направления зарубежным. Так, самыми популярными, кроме Сочи, стали Москва, Санкт-Петербург, Казань и Крым.
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