Бывший водитель трамвая Иван Соломин о новой транспортной схеме Екатеринбурга: «Реформа будет и нужно с этим смириться»

Блогер TramEkb поддерживает изменения в работе общественного транспорта, но подверг критике то, что власти не проинформировали это должным образом.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.01.2017

Екатеринбуржец и бывший водитель трамвая, а ныне блогер Иван Соломин сегодня, 16 января, опубликовал пост на своей личной странице в социальной сети Facebook о новой транспортной системе в столице Урала.

По словам Ивана Соломина, Екатеринбургу давно нужна реформа в сфере общественного транспорта. Но главным в этой истории о считает одно – власти ни копейки не потратили на ее информационное сопровождение, от чего получили резкую критику со стороны общества.

Обо всем этом Иван Соломин написал большой пост, поэтому публикуем его практически полностью.

«Схему менять нужно и делать это именно сейчас»

– Такая серьезная и, пожалуй, такая социальная реформа, как изменение всей транспортной системы города, может сравниться, разве что, с реформой МСУ (местного самоуправления – Прим. ред.). Но! Нельзя отрицать тот факт, что схему менять нужно и делать это нужно именно сейчас. Город продолжает расти спальниками, бизнес продолжает консолидироваться в центре. Это очень закономерный для выбранного пути развития города сценарий. Не нужно питать иллюзий, что Екатеринбург – это промышленный город, а Свердловская область – это производственный регион.

Фото: Дмитрий Шевалдин/«Наша Газета»

В 2015 году в торговле и услугах работало 65 процентов горожан. Сейчас, думаю, больше. Производства сокращаются, торговые центры и моно-магазины продолжают открываться. Это нормально. И обеспечивать потребности бизнеса, НДФЛом от которого питается чуть ни половина бюджета области, транспортной схемой 80-х годов становится невозможно. То, что нам осталось в наследство от эпохи Росселя-Чернецкого, предназначено для доставки рабочих из одного спальника-места жительства до другого спальника-производства-места работы. И так было десятилетиями. Но – читай выше. А на трамваях и автобусах передвигается две трети горожан если не регулярно, то очень часто. На первый взгляд обывателя и простого пользователя общественного транспорта, конечно, кажется, что все как-то работает, крутится, пердит и свистит. Но стоит чуть поубавить инфантильности и спеси в вопросе городской логистики и задать вопрос о том, что и почему не нравится в работе городского транспорта, так сразу вылезают даже не болячки, а язвы, растущие из года в год. Но я не об этом даже. Реформа будет и нужно с этим смириться.

«Это не публичная кампания по разъяснению»

– Моя история и отношения с заветным документом под № 31502804135 на сайте госзакупок начались осенью 2015 года. Когда я узнал о планирующейся работе, то очень хотел поучаствовать. Но из-за одной досадной оплошности документы на участие в запросе не были вовремя подготовлены и мы (читать, как ОКБ «АТОМ» и Ко) не успели заявиться. Да и ладно.

Фото: Дмитрий Шевалдин/«Наша Газета»

И есть в техзадании вот такие славные строки: 2.1.8. Подготовить план публичной кампании по разъяснению причин изменения маршрутной сети и стратегию работы с возможными вопросами и возражениями граждан по вопросу изменения маршрутной сети на основании «Отчета об альтернативах».

2.1.9. На основании «Отчета об альтернативах» подготовить необходимые графики, описание и иные иллюстративные материалы для публикации в СМИ.

2.2.10. Прокомментировать в СМИ и соц. сетях необходимость изменения маршрутной сети. То, что я вижу сейчас, это ни хера не публичная кампания по разъяснению, уж простите. (Ошибка первая) И ни разу это не работа с возражениями. Это адов ад. К СМИ у меня вопросов нет. Уверен, что ни одного заключенного контракта с журналистами нет. (Ошибка два) Следовательно, нет и публичной кампании. А нет кампании – нет стратегии и планового введения в тему. Нет введения – на выходе получается винегрет из заголовков, неточностей, описок и домыслов. (Ошибка три) Могу предположить, что на пропаганду и ознакомление не было потрачено ни рубля. А будь кампания и спланированный пиар – было б легче. Сейчас уже процесс не обернуть. Какой бы ни была распиз…той новая транспортная схема – все похерено. Да, я бы сделал все иначе. Но кто б еще спросил.

Фото: Дмитрий Шевалдин/«Наша Газета»

Спойлер: транспортная реформа будет скрежетать и семенить со скоростью два пирожка в час из-за человеческого фактора и нескольких пунктов должностных инструкций и правил эксплуатации транспортных средств, если их не изменить.