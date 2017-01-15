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Губернатор Куйвашев нырнет в прорубь в Екатеринбурге

Губернатор Куйвашев нырнет в прорубь в Екатеринбурге
16+
Фото: УралПолит.Ru
Глава области не поедет на крещенские купания в Верхотурье, как делал в предыдущие годы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.01.2017

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев в этом году не поедет в Верхотурье, нырять в прорубь он планирует в пределах Екатеринбурга, сообщает департамент информационной политики сегодня, 16 января. 

Выездного заседания в Верхотурье тоже не будет

Ранее планировалось, что в православной столице Урала – Верхотурье – пройдет выездное заседание правительства. Во время визита в Верхотурье намечались и крещенские купания. Однако, по новой информации, поездку отменили.

Куйвашев будет нырять в Екатеринбурге

VIP-купания пройдут, скорее всего, на Шарташе, где обычно организуется главная купель, но конкретное место пока не оглашается.
Для министров и журналистов за счет бюджета резервировался на день целый поезд «Ласточка», состав отправлялся в Верхотурье. В этом году эта традиция нарушится.

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Галина Исакова, 16.01.2017, 12:36
Тэги: Религия, Политика, Здоровье
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Горожанин16 января 2017, 13:10
Туда и дорога
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