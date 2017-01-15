Губернатор Куйвашев нырнет в прорубь в Екатеринбурге

Глава области не поедет на крещенские купания в Верхотурье, как делал в предыдущие годы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.01.2017

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев в этом году не поедет в Верхотурье, нырять в прорубь он планирует в пределах Екатеринбурга, сообщает департамент информационной политики сегодня, 16 января.

Выездного заседания в Верхотурье тоже не будет

Ранее планировалось, что в православной столице Урала – Верхотурье – пройдет выездное заседание правительства. Во время визита в Верхотурье намечались и крещенские купания. Однако, по новой информации, поездку отменили.

Куйвашев будет нырять в Екатеринбурге

VIP-купания пройдут, скорее всего, на Шарташе, где обычно организуется главная купель, но конкретное место пока не оглашается.

Для министров и журналистов за счет бюджета резервировался на день целый поезд «Ласточка», состав отправлялся в Верхотурье. В этом году эта традиция нарушится.

Ранее НАША писала, что Евгений Куйвашев занял 60-ю строчку в рейтинге эффективности губернаторов.

Куйвашев предложил построить метро в кредит.

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