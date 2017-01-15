Лоукостеру «Победа» разрешили регулярно летать из Екатеринбурга на Гоа

Росавиация выдала бюджетному перевозчику разрешение на регулярные рейсы по маршруту Екатеринбург – Гоа и обратно.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.01.2017
Росавиация выдала авиакомпании-лоукостеру «Победа» разрешение на регулярные полеты на Гоа, сообщили в пресс-службе Росавиации 16 января.
«Победа» станет регулярным перевозчиком на договорных авиалиниях Екатеринбург – Гоа. МИД России 30 декабря 206 года назначил лоукостер «Победа» перевозчиком, который будет выполнять регулярные пассажирские и грузоперевозки, а также перевозки багажа и почты по маршруту Екатеринбург – Гоа и Гоа – Екатеринбург.
- Самолеты лоукостера будут летать на Гоа раз в неделю. Кроме этого, «Победа» будет летать на Гоа из Астрахани с такой же частотой.
- «Победа» – бюджетная компания, дочернее предприятие «Аэрофлота». Основана осенью 2014 года. Сейчас лоукостер летает по 26 направлениям, как внутрироссийским, так и зарубежным. Авиапарк компании состоит из 12 «Боингов-737», средний возраст которых составляет менее двух лет.
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