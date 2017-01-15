Наверх
Екатеринбуржцы за границей: «Комната в японском отеле может быть размером с кровать»
09:00, сегодня3
Евгений Ройзман улетел на похороны Доктора Лизы, погибшей в авиакатастрофе Ту-154
08:41, сегодня
Вопрос - ответ: как лучше всего ухаживать за кожей в холодное время года?
08:23, сегодня
Солнце, легкий мороз и немного снега: прогноз погоды на неделю в Екатеринбурге
08:22, сегодня
8 декабря в Екатеринбурге на улице Саввы Белых, 3, открылась новая аптека Живика
Создатели сериала «Шерлок» попросили россиян не распространять слитую в Сеть последнюю серию четвертого сезона
18:00, 15.01.2017
В начале недели синоптики предупреждают о гололеде на дорогах в Екатеринбурге и Свердловской области
17:20, 15.01.2017
Екатеринбургский биатлонист Антон Шипулин чуть не взял бронзу в гонке преследования в Рупольдинге
16:18, 15.01.20172
Вестерн по-уральски: полицейским Дегтярска пришлось открыть стрельбу в ходе погони за «уазиком»
15:56, 15.01.20172
В Екатеринбурге 9-месячная девочка скончалась от электробатареи
15:05, 15.01.20171
«За угощение готов на все»: в Екатеринбурге енот Зорро раздевается за бананы
14:36, 15.01.20172
«А как еще успокоить!» В Екатеринбурге к истории с мамой, свесившей с балкона дочь, подключились следователи из СКР
13:49, 15.01.2017
«Удаляюсь на неопределенный срок»: один из авторов транспортной схемы Екатеринбурга закрывает страницу в соцсетях
13:08, 15.01.20173
Ссоры с соседом и алкоголь довели екатеринбуржца до лжетерроризма
12:31, 15.01.2017
В Екатеринбурге ФСБ задержала основателя клуба «Храбр», воспитанники которого участвовали в разборке на Депутатской
12:06, 15.01.2017
«Ты теперь настоящая легенда!»: екатеринбуржец Сергей Карякин стал обладателем «Золотого бедуина» в ралли «Дакар»
10:54, 15.01.2017
Нападение на свердловский химзавод по производству взрывчатки не связано с терроризмом
18:13, 14.01.2017
Ученые: кровяное давление матери влияет на пол будущего ребенка
17:32, 14.01.20172
В Екатеринбурге мать свесила ребенка с балкона пятого этажа, чтобы успокоить его
16:55, 14.01.20175
Молодой водитель задавил пешехода в Нижнем Тагиле
16:26, 14.01.2017
Старый Новый год в Екатеринбурге: как горожане встретили праздник
15:57, 14.01.2017
Родные тагильчанки Дарьи Зембицкой и подозреваемого в ее убийстве экс-мужа начали бороться за их детей
14:17, 14.01.20173
Нападение на свердловский химзавод: что производило предприятие и чем могло привлечь налетчиков
13:42, 14.01.2017
Заводные BOGACHI, элегантные барабанщики и лиричный «Калинов мост»: ради чего стоило сходить на «Старый новый рок 2017»
13:03, 14.01.2017
В Свердловской области крупную торговую сеть поймали на продаже спиртосодержащей жидкости
12:30, 14.01.20172
Россельхознадзор: в России подделывают четверть продуктов
12:13, 14.01.20173
Вооруженные люди напали на свердловский завод по производству взрывчатки
10:40, 14.01.20172
В столице Урала пройдут большие военные сборы
21:08, 13.01.2017
Уральцу грозит срок за то, что он вовлек подростка в преступную деятельность
20:29, 13.01.20171
В Нижнем Тагиле арестовали подозреваемого в убийстве Дарьи Зембицкой
19:56, 13.01.2017
К чему приводит ревность: в Полевском муж зарезал мать двоих детей
19:44, 13.01.20174
В Екатеринбурге из-за плохой уборки снега перекрыли шесть улиц
19:34, 13.01.20171
«Хоть сама не верю я в эти суеверия!» Тест от «Нашей Газеты» – насколько вы суеверный человек?
19:30, 13.01.20171
Полицейские Верхней Салды задержали квартирного вора
19:09, 13.01.2017
Минздрав предупредил свердловчан о грядущей эпидемии гонконгского гриппа
19:05, 13.01.2017
Из Екатеринбурга уйдет 700 автобусов: чиновники рассказали, на чем будут ездить пассажиры
18:48, 13.01.2017
Болонка Тори погибла в аэропорту Кольцово из-за 9 тысяч рублей
18:25, 13.01.20172
И ни девушки, ни авто: в Каменске-Уральском судебный пристав после флирта забрала арестованную машину
18:00, 13.01.20172
В Екатеринбурге третьеклассника нашли повешенным
17:50, 13.01.20171
Пайщики «Бухты Квинс» рассказали на телеканале «Россия-1», как их обманул бард Новиков
17:30, 13.01.2017
В «Город.PRO» рассказали, когда маршруты общественного транспорта в Екатеринбурге станут понятными
17:26, 13.01.20173
«Дети дышали этим запахом»: екатеринбуржец о разлагающемся трупе в общежитии на Комвузовской
16:44, 13.01.2017
Невыносимо прекрасно: рецензия на фильм «Ла-Ла-Лэнд»
15:40, 13.01.2017
Насколько цена поездки в Екатеринбурге ниже, чем в Европе, и выше, чем на Дальнем Востоке
15:20, 13.01.20173
Проснулись: власти Екатеринбурга пообещали когда-нибудь объяснить работу новой маршрутной схемы
14:36, 13.01.2017
Эксперты установили причину смерти тагильчанки Дарьи Зембицкой
14:28, 13.01.2017
Призовой фонд – два миллиона рублей: в Екатеринбурге пройдет «Лыжня России – 2017»
14:00, 13.01.2017
Депутат Екатеринбургской гордумы оспорит в суде повышение стоимости проезда
13:55, 13.01.20174
На свердловской трассе спасли четырех замерзающих мужчин
13:35, 13.01.2017
На ЕКАД автобус с пассажирами протаранил легковушку, водитель серьезно пострадал
13:35, 13.01.2017
Полицейских пришлось откачивать: разлагающийся труп мужчины отравлял жильцов общежития в Екатеринбурге
13:31, 13.01.20171
Публичные сожжения, пытки и замурованные крестьяне: 5 мест в Екатеринбурге с жуткой историей
13:09, 13.01.2017

Солнце, легкий мороз и немного снега: прогноз погоды на неделю в Екатеринбурге

Солнце, легкий мороз и немного снега: прогноз погоды на неделю в Екатеринбурге
16+
Фото: Дмитрий Шевалдин/«Наша Газета»
Снегопады и похолодание ожидаются только к концу недели.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.01.2017

Понедельник, 16 января. Утром синоптики обещают Екатеринбургу легкий мороз до минус 14 градусов и облачность. Днем потеплеет до минус 10 градусов, ожидается ясная и солнечная погода до самого вечера. Ветер западный, три метра в секунду. 
 
Вторник, 17 января, будет солнечным днем. Утром и вечером минус 13 градусов, днем - минус 10. Осадков и облачности не ожидается. Ветер западный, два метра в секунду.
 
В среду, 18 января, станет морознее: утром и вечером минус 15-16 градусов, днем - минус 12 градусов. По-прежнему будет солнечно и ясно на протяжении всего дня. Ветер сменится на юго-западный.
 
Четверг, 19 января. Утром ясная погода сменится пасмурной, температура воздуха поднимется до минус 14 градусов. Днем снова выглянет солнце, потеплеет на два градуса. К вечеру появится небольшая облачность, температура опустится до минус 15 градусов. Ветер западный, 2-3 метра в секунду.
 
В пятницу, 20 января, будет пасмурно, вечером пройдет небольшой снегопад. Утром - минус 16 градусов, в течение дня будет теплеть и к вечеру температура воздуха поднимется до минус 11 градусов. Ветер станет юго-западным и усилится до 5-6 метров в секунду.
 
Суббота, 21 января. Первый выходной будет теплым: утром и днем температура воздуха будет держаться на отметке минус 7-8 градусов, периодически будет идти небольшой снег. К вечеру станет холодать, осадки прекратятся. Ветер по-прежнему будет сильным - 5-6 метров в секунду.
 
В воскресенье, 22 января, начнется похолодание. Утром минус 14 градусов, днем - минус 15, к вечеру температура воздуха опустится до минус 17 градусов. Осадков не ожидается, ветер сменится на южный и практически стихнет.
  • Ранее свердловские синоптики предупредили о гололеде на дорогах Екатеринбурга и Свердловской области в начале рабочей недели.

Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», чтобы узнавать новости первыми!

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 16.01.2017, 08:22
Тэги: Погода
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Подпишитесь на рассылку

Ельцин-центр Культура ЗАГС Эксклюзив В Екатеринбурге -40 градусов Голодовка в колонии Религия История Екатеринбурга Биатлон Скандал с Новиковым Политика Смерть Ловец покемонов Дорожные воины Гололед Парковки Военный репортаж Горящие авто Лайфхак Афиша Волейбол Экономика ЖКХ Грипп Недвижимость Путин Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Самолет Минобороны упал в Якутии Образование Взрыв Развлечения Горячее Музыка Сибирская язва ДТП Доска позора Грипп в Екатеринбурге Конкурсы Деньги Знаменитости Хоккей Авто Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Рецензия Дом-2 Баскетбол Спорт Производство Опрос Расписание Необычное Дело Пьянкова Пусть говорят Красота Отношения Расстрел Снос монастыря на Качканаре Интернет Ту 154 Корь Новости Здоровье МЧС Строительство Мистика Женщины Статистика ГИБДД Бизнес Отдых Катастрофа Мультимедиа Мужчины Обрушение крыши на Калинина Жизнь в городе Мода Взятки Пожар Новости России Тест Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? СМИ Животные Туризм Погода Новости дня Еда Дети Искусство Семья Репортаж Слухи Происшествия Приговор Лошагину Скандалы ЧМ-2018 Студенты Экономия Крушение самолета под Ростовом Коллекторы Приостановка полетов в Египет Видео ВУЗ Война ритуальных агентств Кризис и санкции Личное Выставки Расстрел на Депутатской Рейтинг Криминал Медицина Психология Интервью Отключение света Уралмаш, Эльмаш Школа Скорая помощь Ошибки врачей История успеха Мировые новости Хэллоуин-2015 Розыск Храм святой Екатерины Общественный транспорт Растения Фото Шоу-бизнес ИГИЛ Новый год Убийство в Рахмангулово Самолет Высокие технологии В Египте разбился самолет с российскими туристами Бэби-боксы Секс Транспорт Дороги Позитив Суд Футбол Мотоциклы Кто заработал

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru