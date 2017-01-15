Солнце, легкий мороз и немного снега: прогноз погоды на неделю в Екатеринбурге

Снегопады и похолодание ожидаются только к концу недели.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.01.2017

Понедельник, 16 января. Утром синоптики обещают Екатеринбургу легкий мороз до минус 14 градусов и облачность. Днем потеплеет до минус 10 градусов, ожидается ясная и солнечная погода до самого вечера. Ветер западный, три метра в секунду.

Вторник, 17 января, будет солнечным днем. Утром и вечером минус 13 градусов, днем - минус 10. Осадков и облачности не ожидается. Ветер западный, два метра в секунду.

В среду, 18 января, станет морознее: утром и вечером минус 15-16 градусов, днем - минус 12 градусов. По-прежнему будет солнечно и ясно на протяжении всего дня. Ветер сменится на юго-западный.

Четверг, 19 января. Утром ясная погода сменится пасмурной, температура воздуха поднимется до минус 14 градусов. Днем снова выглянет солнце, потеплеет на два градуса. К вечеру появится небольшая облачность, температура опустится до минус 15 градусов. Ветер западный, 2-3 метра в секунду.

В пятницу, 20 января, будет пасмурно, вечером пройдет небольшой снегопад. Утром - минус 16 градусов, в течение дня будет теплеть и к вечеру температура воздуха поднимется до минус 11 градусов. Ветер станет юго-западным и усилится до 5-6 метров в секунду.

Суббота, 21 января. Первый выходной будет теплым: утром и днем температура воздуха будет держаться на отметке минус 7-8 градусов, периодически будет идти небольшой снег. К вечеру станет . Первый выходной будет теплым: утром и днем температура воздуха будет держаться на отметке минус 7-8 градусов, периодически будет идти небольшой снег. К вечеру станет холодать , осадки прекратятся. Ветер по-прежнему будет сильным - 5-6 метров в секунду.

В воскресенье, 22 января, начнется похолодание. Утром минус 14 градусов, днем - минус 15, к вечеру температура воздуха опустится до минус 17 градусов. Осадков не ожидается, ветер сменится на южный и практически стихнет.

Ранее свердловские синоптики предупредили о гололеде на дорогах Екатеринбурга и Свердловской области в начале рабочей недели.

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