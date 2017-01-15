Прокуратура проверит мэрию Екатеринбурга на законность внедрения новой транспортной схемы общественного транспорта

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.01.2017
Такое поручение дал областной прокурор Сергей Охлопков городскому прокурору Светлане Кузнецовой.
– Прокуратура проверит законность установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов общественного транспорта и даст оценку исполнения администрацией Екатеринбурга полномочий по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа, – сообщили НАШЕЙ в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Кроме этого, будет проведен анализ доступности общественного транспорта для жителей разных районов города, а также оценит на законность подписанное главой администрации Александром Якобом постановление об отмене 114 маршрутов и плане реализации внедрения новой схемы общественного транспорта.
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- Напомним, что в Екатеринбурге с 1 июля 2017 года начнет работать новая схема работы общественного транспорта, касающаяся автобусов, троллейбусов и трамваев.
- В частности, будут отменены привычные екатеринбуржцам 114 маршрутов, а вместо них появятся новые. Пока известно только о 58 новых автобусных маршрутов.
- Реализовать программу планируют до 2019 года. Изменения коснутся не только маршрутов общественного транспорта, но и переоборудование и строительство новых остановок, введение другого тарифного плана за проезд и много другое.
- НАША писала ранее, как меняли транспортную схему другие города России.