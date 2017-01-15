Соседи узнали бабушку, которая бродила по Екатеринбургу полураздетой

Пожилую бездомную женщину увезли в больницу с улиц Уралмаша, где ее заметили прохожие.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.01.2017

Жительница Среднеуральска Валентина узнала бабушку, которая бродила по Уралмашу в халате и пальто, сообщает портал уралмаш-эльмаш.рф сегодня, 16 января.

Соседка узнала женщину, которая бродила по Уралмашу полураздетой

По словам Валентины, Капитолина Григорьевна 50 лет трудилась врачом в детской больнице Среднеуральска и жила у родных на улице Калинина, 7. Скитания Капитолины Григорьевны начались после того, как внучка уговорила ее продать квартиру и жить вместе с ней, ее мужем и ребенком . После этого бабушку не раз видели бродящей у дома – она говорила, что не хочет возвращаться домой, потому что родные ее выгоняют.

Пожилую женщину увезли с улицы в больницу

Позже внучка развелась с мужем и уехала в Екатеринбург, где снова вышла замуж. В квартире остались жить Капитолина Григорьевна, бывший муж внучки и их общий сын. По словам Валентины, после этого бабушке совсем житья не стало, так как она в той квартире была никому не нужна. Капитолина Григорьевна хотела уйти жить к дочери, но та снимает комнату и злоупотребляет алкоголем.

Пожилую женщину в халате, пальто и сапогах на голые ноги заметила на Уралмаше случайная прохожая. На лице у бабушки были кровоподтеки. Она сообщила заговорившей с ней женщине, что ее зовут Филиппова Капитолина Григорьевна, и назвала возраст – 89 или 83 года. Бабушка рассказала также, что в Верхней Пышме у нее есть дочь и внучка.

Капиталину Григорьевну доставили в екатеринбургскую больницу, медики передали данные о ней в органы соцзащиты и полицейским.

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