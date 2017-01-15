В Свердловской области врачи почтили память Доктора Лизы минутой молчания

Сотрудники свердловского онкодиспансера начали рабочий день с минуты молчания.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.01.2017

Сотрудники онкодиспансера и отделения паллиативной помощи в свердловском поселке Верх-Нейвинск начали рабочий день с минуты молчания в память о Елизавете Глинке, которая стояла у истоков отделения, сообщает ТАСС сегодня, 16 января. В эти часы в Москве идет прощание с Доктором Лизой, погибшей в авиакатастрофе Ту-154.

Врачи свердловского онкодиспансера расскажут о Докторе Лизе пациентам

Заслуженный врач РФ, главный внештатный онколог Свердловской области Вячеслав Шаманский сообщил, что врачи онкодиспансера планируют рассказать пациентам о Елизавете Глинке и ее вкладе в развитие в России таких отделений, как в Верх-Нейвинске.

Елизавета Глинка участвовала в создании свердловских отделений паллиативной помощи

Доктор Лиза активно участвовала в создании первого на Среднем Урале отделения паллиативной помощи тяжелобольным. После гибели Елизаветы Глинки мэр Екатеринбурга, который улетел в Москву на ее похороны , предложил дать имя Доктора Лизы отделению паллиативной помощи в Екатеринбурге. В открытии екатеринбургского отделения Елизавета Глинка также принимала активное участие.