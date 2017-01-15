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В Свердловской области врачи почтили память Доктора Лизы минутой молчания

В Свердловской области врачи почтили память Доктора Лизы минутой молчания
16+
Фото: Wikimedia Commons
Сотрудники свердловского онкодиспансера начали рабочий день с минуты молчания.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.01.2017

Сотрудники онкодиспансера и отделения паллиативной помощи в свердловском поселке Верх-Нейвинск начали рабочий день с минуты молчания в память о Елизавете Глинке, которая стояла у истоков отделения, сообщает ТАСС сегодня, 16 января. В эти часы в Москве идет прощание с Доктором Лизой, погибшей в авиакатастрофе Ту-154.

Врачи свердловского онкодиспансера расскажут о Докторе Лизе пациентам

Заслуженный врач РФ, главный внештатный онколог Свердловской области Вячеслав Шаманский сообщил, что врачи онкодиспансера планируют рассказать пациентам о Елизавете Глинке и ее вкладе в развитие в России таких отделений, как в Верх-Нейвинске.

Елизавета Глинка участвовала в создании свердловских отделений паллиативной помощи

Доктор Лиза активно участвовала в создании первого на Среднем Урале отделения паллиативной помощи тяжелобольным. После гибели Елизаветы Глинки мэр Екатеринбурга, который улетел в Москву на ее похороны, предложил дать имя Доктора Лизы отделению паллиативной помощи в Екатеринбурге. В открытии екатеринбургского отделения Елизавета Глинка также принимала активное участие. 
  • Останки Доктора Лизы были идентифицированы среди жертв крушения Ту-154 по ДНК 13 января. 
  • Самолет Минобороны РФ с журналистами, военными и артистами ансамбля Александрова упал в Черное море утром 25 декабря. Все 92 человека, которые были на борту, погибли.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 16.01.2017, 11:35
Тэги: Ту 154
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