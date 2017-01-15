В Кольцово рассказали о гибели собаки, брошенной екатеринбурженкой в аэропорту

У хозяйки животного было несколько вариантов решения проблемы, но женщина предпочла просто оставить болонку на улице.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.01.2017

Хозяйка собаки отказалась от предложения переоформить билет

По словам представителя Кольцово Дмитрия Тюхтина, владельцы собаки совершили сразу несколько ошибок. Они не заявили любимицу на рейс, что выяснилось только во время регистрации. Сотрудник Кольцово известил авиакомпанию об инциденте, в итоге перевозчик не допустил собаку на этот рейс.

Хозяйке болонки предложили бесплатно переоформить билеты на другой рейс, однако владелица собаки отказалась от такого варианта . Кроме этого, животное можно было оставить в терминале и попросить знакомых, чтобы они ее забрали, или передать провожающим.

Вместо всего этого хозяйка болонки оставила переноску с собакой около терминала в сильный мороз, в результате животное нашли мертвым спустя четыре дня сотрудники клининговой службы аэропорта.

Кольцово и зоозащитники разработают регламент для предотвращения таких случаев

По словам Тюхтина, в течение последних полутора лет в Кольцово было лишь два случая, когда авиапассажиры оставляли животных в аэропорту. В первом случае щенка забрал к себе домой сотрудник авиаузла, во втором оставленное животное передали в питомник. При этом каждый месяц из екатеринбургского аэропорта вылетают 500 пассажиров с домашними животными.

После инцидента с болонкой представители Кольцово встретились с сотрудниками зоозащитных организаций, которые теперь разрабатывают регламент, по которому их представители будут приезжать в аэропорт и забирать животных, не допущенных на борт. Аэропорт будет распространять информацию об этом и телефоны зоозащитников среди авиапассажиров.

Хозяйка болонки по кличке Тори так торопилась на рейс в Гамбург, что решила бросить свою любимицу в аэропорту. Прилетев в Германию, женщина написала несколько объявлений на различных сайтах и в соцсетях с просьбой найти животное, которое она «вынужденно» оставила в Кольцово. При этом любящая хозяйка писала, что оставила переноску с Тори за стойками регистрации, однако погибшую от мороза собаку впоследствии нашли неподалеку от входа в терминал.

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