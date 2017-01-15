В Екатеринбурге молчун с помощью записки пытался ограбить «Кольцо Урала»

Полиция была вызвана тут же, но мужчине удалось убежать.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.01.2017

Днем 16 января грабитель попытался забрать деньги из банка «Кольцо Урала» на Академика Бардина при помощи записки. Пока кассир вызывала полицию, неизвестный сбежал, непойманным, но и без денег.

Как написал Life, в отделение банка «Кольцо Урала» на Академика Бардина в Екатеринбурге под видом обычного клиента вошел молодой человек. На столике одного из менеджеров, находящихся в зале, он оставил записку со следующими словами:

— Сиди тихо! У меня граната, выложи деньги или взорву все! Даю время 10 секунд.

Все происходило молча, мужчина не произнес ни слова, гранату не показал, ни на кого не нападал.

Прочитав записку и испугавшись, одна из сотрудниц банка вызвала полицию и охрану банка. А застенчивый грабитель незаметно для всех ушел.