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В Екатеринбурге молчун с помощью записки пытался ограбить «Кольцо Урала»

В Екатеринбурге молчун с помощью записки пытался ограбить «Кольцо Урала»
16+
Фото: playcast.ru
Полиция была вызвана тут же, но мужчине удалось убежать.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.01.2017

Днем 16 января грабитель попытался забрать деньги из банка «Кольцо Урала» на Академика Бардина при помощи записки. Пока кассир вызывала полицию, неизвестный сбежал, непойманным, но и без денег.
 
Как написал Life, в отделение банка «Кольцо Урала» на Академика Бардина в Екатеринбурге под видом обычного клиента вошел молодой человек. На столике одного из менеджеров, находящихся в зале, он оставил записку со следующими словами:

— Сиди тихо! У меня граната, выложи деньги или взорву все! Даю время 10 секунд.

 
Все происходило молча, мужчина не произнес ни слова, гранату не показал, ни на кого не нападал. 
 
Прочитав записку и испугавшись, одна из сотрудниц банка вызвала полицию и охрану банка. А застенчивый грабитель незаметно для всех ушел.
  • Людей из банка не эвакуировали, никаких взрывчатых веществ на месте обнаружено не было.
  • Полиция разбирается с делом, действительно ли это была попытка ограбления или чья-то глупая шутка.
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Марина Подкорытова, 16.01.2017, 18:00
Тэги: Криминал, Деньги, Происшествия
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