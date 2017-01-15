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В Екатеринбурге закроют один из перекрестков возле метро

В Екатеринбурге закроют один из перекрестков возле метро
16+
Фото: Архив НАШЕЙ
В течение недели на закрытом участке будет идти строительство теплотрассы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.01.2017

В Екатеринбурге с 16 января будет закрыто движение транспорта на перекрестке улиц Кузнецова и Калинина в районе Уралмаш, сообщили в городской администрации.
 
С понедельника до воскресенья, 22 января, на Уралмаше будет перекрыт перекресток улиц Кузнецова и Калинина. Всю неделю на закрытом участке будет идти строительство теплотрассы, работами будут заниматься специалисты ООО «Региональное ДРСУ».
 
 
Автомобилистов просят быть внимательными, заранее планировать свои маршруты и выбирать объездные пути.
  • Ранее в Екатеринбурге ГИБДД закрыла для общественного транспорта шесть не очищенных от снега улиц. Дорожные службы и администрации городских районов получили предписания с требованиями устранить нарушения. 

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Маша Шмурыгина, 16.01.2017, 09:09
Тэги: Дороги
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