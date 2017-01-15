То, чего боялись архитекторы: в Екатеринбурге «косой дом» ушел с молотка

Защитники памятников ранее протестовали против планов по реконструкции объекта.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.01.2017

В Администрации Екатеринбурга завершились торги по продаже трех помещений в доме купца Чувильдина, более известного как «Косой дом», сообщает 16 января 2017 года официальный портал Екатеринбурга.

Начальная цена помещений была заявлена городскими властями в размере 6,24 млн рублей. Муниципальная собственность отошла к ООО «Капитал», которое предложило за лот 6,31 млн рублей.

По условиям конкурса, победитель должен провести работы по реконструкции помещений.

24 октября 2016 года градостроитель, участник общественного движения «Архконтроль» Марина Сахарова заявила, что сохранность «косого дома» оказалась под угрозой из-за нового проекта его реконструкции.