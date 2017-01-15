То, чего боялись архитекторы: в Екатеринбурге «косой дом» ушел с молотка

Защитники памятников ранее протестовали против планов по реконструкции объекта.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.01.2017
В Администрации Екатеринбурга завершились торги по продаже трех помещений в доме купца Чувильдина, более известного как «Косой дом», сообщает 16 января 2017 года официальный портал Екатеринбурга.
Начальная цена помещений была заявлена городскими властями в размере 6,24 млн рублей. Муниципальная собственность отошла к ООО «Капитал», которое предложило за лот 6,31 млн рублей.
По условиям конкурса, победитель должен провести работы по реконструкции помещений.
24 октября 2016 года градостроитель, участник общественного движения «Архконтроль» Марина Сахарова заявила, что сохранность «косого дома» оказалась под угрозой из-за нового проекта его реконструкции.
- План работ «косого дома» составил автор реконструкции «Пассажа» Михаил Южаков. Как и торговый центр, дом Чувильдина также ожидают серьезные изменения.
- По предложению Южакова, особняк дополнят мансардой и цокольным этажом, который выступит за пределы дома. Автор проекта посчитал, что в «косом доме» можно перепланировать этажи, а также убрать крышу и перекрытия в здании, а также лестницы.
- По некоторым данным, памятник находится в собственности бывшего финдиректора концерна «Калина» Александра Петрова. Ряд СМИ писали, что Петров планировал превратить этот дом в свою личную резиденцию.
- В базе данных «Картотека» зарегистрировано несколько сотен фирм с наименованием ООО «Капитал». Не исключается последующая продажа помещений в этом здании ключевому собственнику.