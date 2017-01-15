В Екатеринбурге пропал сотрудник уголовного розыска: в последний раз его видели на Вторчермете

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.01.2017
В Екатеринбурге полиция разыскивает Евгения Семкина, который пропал в воскресенье, 15 декабря. До выхода на пенсию мужчина всю жизнь работал в уголовном розыске и в полиции. Коллеги отзываются о нем, как о «легендарном сыщике».
Вечером 15 декабря 52-летний мужчина возвращался домой, вышел на остановке «Общежитие» около дома № 76/1 на Селькоровской. С того времени его больше никто не видел.
Приметы пропавшего: рост 180 мантиметров, среднего телосложения, темные короткие волосы, лицо овальное, губы тонкие, подбородок прямой, глаза серо-зеленые, брови прямые, нос прямой.
На безымянном пальце правой руки татуировка в виде буквы «Е».
Семкин был одет во все черное: пуховик с капюшоном, вязаную шапку, брюки, джемпер, замшевые ботинки, кожаные перчатки.
- В полиции просят сообщит, если есть какая-то информация о пропавшем: 3564212 (дежурная часть), 3564260, 89226013220, 89221424969, телефон довери ГУ МВД России по Свердловской области 358-71-61 или по линии 02.
- В Полевском из дома ушел 46-летний мужчина, прихватив с собой ружье.
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