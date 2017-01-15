В Сбербанке на Малышева пожилой женщине стало плохо, но вместо скорой ей вызвали такси

А также подвели к банкомату, чтобы она сняла деньги.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.01.2017

В Екатеринбурге в отделении Сбербанка на Малышева днем 16 января стало плохо пожилой женщине. Сотрудники банка помогли снять верхнюю одежду, дали воды, но вместо того, чтобы вызвать скорую, ее повели к банкомату.

Наш корреспондент снял видео, как женщине помогают зайти в меню в банкомате, при этом она, нарушая правила, вслух говорит пин-код своей карты.

НАША запросила комментарий у представителя Сбербанка по поводу того, какие существуют регламенты поведения сотрудников в данной ситуации и почему плохо чувствовавшей себя женщине не вызвали врачей.

— Согласно внутренним правилам, если клиенту становится плохо, сотрудники банка должны оперативно вызывать скорую. При отказе человека от обращения к медикам работники офиса оказывают ему посильную помощь: предлагают воду, влажную повязку на голову, помогают комфортно расположиться и так далее, — уточнили в пресс-службе Уральского банка Сбербанка.

Как отметили в учреждении, в данном случае работники офиса также заметили ухудшение самочувствия пожилой посетительницы и предложили ей вызвать скорую, однако женщина сама отказалась, но попросила вызвать ей такси. Операцию в банкомате женщина проводила самостоятельно.

— Узнав, что никто из родных встретить клиентку не сможет, сотрудники банка ее убедили в необходимости вызова скорой. Чтобы ускорить приезд врачей, из отделения звонили в скорую дважды, но машина приехала лишь спустя 1,5 часа. По просьбе клиентки ее проводили на свежий воздух, дали таблетку валидола. За это время женщине стало лучше, и она отказалась от госпитализации в письменной форме. Сотрудники офиса повторно вызвали ей автомобиль такси, — прокомментировали НАШЕЙ в пресс-службе ведомства.