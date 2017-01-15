В Красноуральске поймали налетчиков на химзавод

Четверо мужчин задержаны, пятый объявлен в розыск.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.01.2017

Полицейские задержали четырех подозреваемых в нападении на Красноуральский химзавод , сообщил пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых сегодня, 16 января.

Полиция задержала нападавших на химзавод

В Красноуральске задержали четырех неработающих местных жителей 24, 21 и 27 лет. Полицейские также установили личность пятого налетчика и разыскивают его. Банда решила напасть на охрану завода из личных неприязненных отношений к охранникам.

Во время расследования нападения на завод полицейские использовали детектор лжи, проверили более сотни владельцев зарегистрированного оружия и десятки лиц, ведущих асоциальный образ жизни.

Налетчики пришли отомстить охранникам за сорванный грабеж

Выяснилось, что в декабре 2016 года задержанные уже приходили на территорию химзавода, чтобы похитить лом цветных металлов, однако тогда им помешала охрана. Перед второй попыткой налетчики вооружились и напились.

– Среди задержанных подозреваемых есть гражданин Решетников, более известный в определенных кругах по прозвищу «Цыган». Есть рецидивист Осадчук, ранее неоднократно судимый за кражи и угоны. Последний приговор суда он отбывал в ИК-51 Нижнего Тагила, откуда освободился в 2012 году. Есть гражданин Дронов, тоже хорошо знакомый с учреждениями пенитенциарной системы, более девяти лет он провел за кражи, угоны, тяжкий вред здоровью со смертельным исходом и изнасилование на тюремных нарах колонии № 54, что на территории Новой Ляли, куда, вероятнее всего, их всех дружно скоро вновь отправят на заготовку дров. Сопротивления при задержании они оказать не успели, – сообщил Горелых.

Особенно отличившихся в расследовании полицейских ждет поощрение.