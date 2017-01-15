В Красноуральске поймали налетчиков на химзавод

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.01.2017
Полиция задержала нападавших на химзавод
Налетчики пришли отомстить охранникам за сорванный грабеж
– Среди задержанных подозреваемых есть гражданин Решетников, более известный в определенных кругах по прозвищу «Цыган». Есть рецидивист Осадчук, ранее неоднократно судимый за кражи и угоны. Последний приговор суда он отбывал в ИК-51 Нижнего Тагила, откуда освободился в 2012 году. Есть гражданин Дронов, тоже хорошо знакомый с учреждениями пенитенциарной системы, более девяти лет он провел за кражи, угоны, тяжкий вред здоровью со смертельным исходом и изнасилование на тюремных нарах колонии № 54, что на территории Новой Ляли, куда, вероятнее всего, их всех дружно скоро вновь отправят на заготовку дров. Сопротивления при задержании они оказать не успели, – сообщил Горелых.
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Вооруженное нападение на Красноуральский химзавод было совершено в ночь на 13 января. Нападавшие тяжело ранили трех безоружных охранников ЧОПа, после чего скрылись. Двое пострадавших попали в реанимацию, к счастью, сейчас они идут на поправку.
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Химзавод до своего банкротства производил взрывчатку, лекарства, бытовую химию и другую продукцию.
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О других происшествиях на Красноуральском химическом заводе читайте здесь.