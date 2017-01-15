Взятка для стражей порядка: в Лесном пьяный виновник ДТП пытался уговорить полицейских замять дело

Водитель-экспедитор выехал на встречную полосу и спровоцировал ДТП.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.01.2017

В городе Лесном местного жителя обвиняют в даче взятки должностному лицу, сообщает сегодня, 16 января, Следственное управление СКР России.

В Лесном пьяный водитель-экспедитор устроил ДТП

Вечером 1 октября 2016 года 47-летний водитель-экспедитор, находясь за рулем своего автомобиля ВАЗ-2112, выехал на встречную полосу и спровоцировал ДТП. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Прибывшие на место аварии сотрудники ДПС доставили нарушителя в полицию, где на него был составлен протокол об административном правонарушении.

Виновник аварии пытался дать взятку полицейским

Сразу после того, как мужчина покинул отделение, у него возникла мысль подкупить полицейских. Он отправился в один из торговых центров и снял через банкомат со своего счета 30 тысяч рублей. Оставалось найти тот патрульный экипаж, который зафиксировал ДТП с его участием.

Мужчина стал ходить по улицам и вскоре на улице Ленина он увидел патрульную машину с сотрудниками ДПС. Виновник аварии подошел к ним и предложил им 30 тысяч рублей в обмен на то, что стражи порядка уничтожат составленный в отношении него протокол.

Полицейские объяснили нарушителю, что он пытается дать взятку должностным лицам, а это является незаконным деянием, но тот настаивал. В итоге сотрудники дорожной службы задержали взяткодателя.

По факту дачи взятки в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело, которое уже направлено в суд. Обвиняемому грозит наказание до 6 лет лишения свободы.

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