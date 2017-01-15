Наверх
Крещение в Екатеринбурге: правила купания в проруби и список купелей
14:42, сегодня
Взятка для стражей порядка: в Лесном пьяный виновник ДТП пытался уговорить полицейских замять дело
14:12, сегодня
Под Красноуфимском «Вольво» протаранил внедорожник на обочине: в аварии погибла молодая женщина
14:00, сегодня
В Кольцово рассказали о гибели собаки, брошенной екатеринбурженкой в аэропорту
14:00, сегодня1
8 декабря в Екатеринбурге на улице Саввы Белых, 3, открылась новая аптека Живика
В Екатеринбурге пропал сотрудник уголовного розыска: в последний раз его видели на Вторчермете
13:10, сегодня
«Мои навыки в музыке заканчиваются на колыбельной»: 9-летняя екатеринбурженка научила футболиста играть на саксофоне
13:04, сегодня
Губернатор Куйвашев нырнет в прорубь в Екатеринбурге
12:36, сегодня2
В Верхней Пышме женщина пошла опохмеляться, шагнув прямо с балкона пятого этажа
11:48, сегодня1
В Свердловской области врачи почтили память Доктора Лизы минутой молчания
11:35, сегодня
В России планируют отменить льготную ставку НДС на продукты и детские товары
11:24, сегодня
«Будешь порезана на куски»: свекровь убитой в Нижнем Тагиле Дарьи Какшиной угрожала девушке незадолго до смерти
10:36, сегодня1
Екатеринбург попал в тройку лидеров по количеству туристов, отправленных на самолете в Крым
10:12, сегодня
Грузовой «Боинг» рухнул на жилые дома под Бишкеком
09:25, сегодня
В Екатеринбурге закроют один из перекрестков возле метро
09:09, сегодня
Екатеринбуржцы за границей: «Комната в японском отеле может быть размером с кровать»
09:00, сегодня2
Евгений Ройзман улетел на похороны Доктора Лизы, погибшей в авиакатастрофе Ту-154
08:41, сегодня
Вопрос - ответ: как лучше всего ухаживать за кожей в холодное время года?
08:23, сегодня
Солнце, легкий мороз и немного снега: прогноз погоды на неделю в Екатеринбурге
08:22, сегодня
Создатели сериала «Шерлок» попросили россиян не распространять слитую в Сеть последнюю серию четвертого сезона
18:00, 15.01.2017
В начале недели синоптики предупреждают о гололеде на дорогах в Екатеринбурге и Свердловской области
17:20, 15.01.2017
Екатеринбургский биатлонист Антон Шипулин чуть не взял бронзу в гонке преследования в Рупольдинге
16:18, 15.01.20171
Вестерн по-уральски: полицейским Дегтярска пришлось открыть стрельбу в ходе погони за «уазиком»
15:56, 15.01.20171
В Екатеринбурге 9-месячная девочка скончалась от электробатареи
15:05, 15.01.20172
«За угощение готов на все»: в Екатеринбурге енот Зорро раздевается за бананы
14:36, 15.01.20172
«А как еще успокоить!» В Екатеринбурге к истории с мамой, свесившей с балкона дочь, подключились следователи из СКР
13:49, 15.01.2017
«Удаляюсь на неопределенный срок»: один из авторов транспортной схемы Екатеринбурга закрывает страницу в соцсетях
13:08, 15.01.20173
Ссоры с соседом и алкоголь довели екатеринбуржца до лжетерроризма
12:31, 15.01.20171
В Екатеринбурге ФСБ задержала основателя клуба «Храбр», воспитанники которого участвовали в разборке на Депутатской
12:06, 15.01.2017
«Ты теперь настоящая легенда!»: екатеринбуржец Сергей Карякин стал обладателем «Золотого бедуина» в ралли «Дакар»
10:54, 15.01.2017
Нападение на свердловский химзавод по производству взрывчатки не связано с терроризмом
18:13, 14.01.2017
Ученые: кровяное давление матери влияет на пол будущего ребенка
17:32, 14.01.20172
В Екатеринбурге мать свесила ребенка с балкона пятого этажа, чтобы успокоить его
16:55, 14.01.20175
Молодой водитель задавил пешехода в Нижнем Тагиле
16:26, 14.01.2017
Старый Новый год в Екатеринбурге: как горожане встретили праздник
15:57, 14.01.2017
Родные тагильчанки Дарьи Зембицкой и подозреваемого в ее убийстве экс-мужа начали бороться за их детей
14:17, 14.01.20173
Нападение на свердловский химзавод: что производило предприятие и чем могло привлечь налетчиков
13:42, 14.01.2017
Заводные BOGACHI, элегантные барабанщики и лиричный «Калинов мост»: ради чего стоило сходить на «Старый новый рок 2017»
13:03, 14.01.2017
В Свердловской области крупную торговую сеть поймали на продаже спиртосодержащей жидкости
12:30, 14.01.20172
Россельхознадзор: в России подделывают четверть продуктов
12:13, 14.01.20173
Вооруженные люди напали на свердловский завод по производству взрывчатки
10:40, 14.01.20172
В столице Урала пройдут большие военные сборы
21:08, 13.01.2017
Уральцу грозит срок за то, что он вовлек подростка в преступную деятельность
20:29, 13.01.20171
В Нижнем Тагиле арестовали подозреваемого в убийстве Дарьи Зембицкой
19:56, 13.01.2017
К чему приводит ревность: в Полевском муж зарезал мать двоих детей
19:44, 13.01.20174
В Екатеринбурге из-за плохой уборки снега перекрыли шесть улиц
19:34, 13.01.20171
«Хоть сама не верю я в эти суеверия!» Тест от «Нашей Газеты» – насколько вы суеверный человек?
19:30, 13.01.20171
Полицейские Верхней Салды задержали квартирного вора
19:09, 13.01.2017
Минздрав предупредил свердловчан о грядущей эпидемии гонконгского гриппа
19:05, 13.01.2017
Из Екатеринбурга уйдет 700 автобусов: чиновники рассказали, на чем будут ездить пассажиры
18:48, 13.01.2017
Болонка Тори погибла в аэропорту Кольцово из-за 9 тысяч рублей
18:25, 13.01.20173
И ни девушки, ни авто: в Каменске-Уральском судебный пристав после флирта забрала арестованную машину
18:00, 13.01.20172

Взятка для стражей порядка: в Лесном пьяный виновник ДТП пытался уговорить полицейских замять дело

Взятка для стражей порядка: в Лесном пьяный виновник ДТП пытался уговорить полицейских замять дело
16+
Фото: Архив «Нашей Газеты»
Водитель-экспедитор выехал на встречную полосу и спровоцировал ДТП.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.01.2017

В городе Лесном местного жителя обвиняют в даче взятки должностному лицу, сообщает сегодня, 16 января, Следственное управление СКР России.

В Лесном пьяный водитель-экспедитор устроил ДТП

Вечером 1 октября 2016 года 47-летний водитель-экспедитор, находясь за рулем своего автомобиля ВАЗ-2112, выехал на встречную полосу и спровоцировал ДТП. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Прибывшие на место аварии сотрудники ДПС доставили нарушителя в полицию, где на него был составлен протокол об административном правонарушении.

Виновник аварии пытался дать взятку полицейским

Сразу после того, как мужчина покинул отделение, у него возникла мысль подкупить полицейских. Он отправился в один из торговых центров и снял через банкомат со своего счета 30 тысяч рублей. Оставалось найти тот патрульный экипаж, который зафиксировал ДТП с его участием.

Мужчина стал ходить по улицам и вскоре на улице Ленина он увидел патрульную машину с сотрудниками ДПС. Виновник аварии подошел к ним и предложил им 30 тысяч рублей в обмен на то, что стражи порядка уничтожат составленный в отношении него протокол.

Полицейские объяснили нарушителю, что он пытается дать взятку должностным лицам, а это является незаконным деянием, но тот настаивал. В итоге сотрудники дорожной службы задержали взяткодателя.

По факту дачи взятки в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело, которое уже  направлено в суд. Обвиняемому грозит наказание до 6 лет лишения свободы.

  • Полицейским Дегтярска пришлось открыть стрельбу в ходе погони за «уазиком». Читайте здесь
  • Молодой водитель задавил пешехода в Нижнем Тагиле. Информация по ссылке.

Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы! 

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Лилиана Голава, 16.01.2017, 14:12
Тэги: ДТП, Криминал, Суд
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Подпишитесь на рассылку

ДТП Статистика Волейбол ЗАГС Дороги Студенты Секс В Египте разбился самолет с российскими туристами Биатлон Мотоциклы Мировые новости Смерть Приостановка полетов в Египет ГИБДД Расписание Транспорт Экономика Кто заработал Хоккей Конкурсы Видео Знаменитости Искусство Храм святой Екатерины Самолет Криминал В Екатеринбурге -40 градусов Баскетбол Грипп Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Еда Скандал с Новиковым Шоу-бизнес Пусть говорят Политика Путин Дорожные воины Розыск Мода Ту 154 Происшествия ЧМ-2018 Взрыв Репортаж Эксклюзив Горящие авто Жизнь в городе Необычное Рецензия Психология Развлечения Позитив Приговор Лошагину Ловец покемонов Самолет Минобороны упал в Якутии Война ритуальных агентств Фото Афиша Доска позора Лайфхак Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Расстрел на Депутатской Красота Расстрел Дело Пьянкова Экономия Ошибки врачей Корь Дети Футбол Музыка Туризм Выставки Новости России Животные Снос монастыря на Качканаре Новости Спорт Интервью Женщины Отключение света Уралмаш, Эльмаш МЧС Погода Бэби-боксы Образование Взятки Опрос История Екатеринбурга ИГИЛ Ельцин-центр Бизнес Убийство в Рахмангулово Сибирская язва Голодовка в колонии Рейтинг ВУЗ Семья Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Обрушение крыши на Калинина Строительство Мужчины Здоровье Новый год Высокие технологии Грипп в Екатеринбурге Тест Горячее Мультимедиа Личное Скандалы Коллекторы Культура Слухи Деньги Отдых Школа Медицина Недвижимость История успеха Катастрофа Авто Новости дня Производство Гололед Военный репортаж Интернет Растения Суд СМИ Скорая помощь ЖКХ Мистика Крушение самолета под Ростовом Дом-2 Парковки Религия Общественный транспорт Пожар Хэллоуин-2015 Отношения Кризис и санкции

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru