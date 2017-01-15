Желаете познакомиться? В Свердловской области трое мужчин находили девушек в социальных сетях и при встрече грабили их

Жертвами преступников стали любительницы знакомиться в интернете.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.01.2017

В Екатеринбурге суд ждет трех молодых людей в возрасте 23-26 лет (двое из которых ранее судимы) за разбойные нападения на девушек, с которым они знакомились в социальных сетях, сообщает сегодня, 16 января, Следственный комитет по Свердловской области.

Трое жителей Екатеринбурга искали жертв для грабежа в интернете

В конце 2015 года трое мужчин объединились в банду, которая стала грабить девушек, ищущих знакомства в социальных сетях. Организатором стал ранее судимый 24-летний мужчина.

Молодые люди тщательно продумали сценарий. Они распределили роли и от имени одного из них стали знакомиться с девушками в популярной социальной сети. На удочку попались сразу несколько юных особ, у которых преступники похитили сотовые телефоны.

В группе риска – те, кто знакомится в социальных сетях

Воодушевленные легкой добычей, сообщники продолжили искать выгодных знакомств – они совершили еще одну кражу, три грабежа и 3 разбойных нападения. Им удалось обмануть и ограбить 11 девушек в возрасте от 16 до 21 года.

Преступную группу выследили сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью областного управления МВД и 30 января 2016 года задержали у торгово-развлекательного центра на улице Щербакова – сюда мошенники приехали знакомиться со своими очередными жертвами.

Следствие собрало достаточно доказательств, подтверждающих вину подозреваемых, и в ближайшее время уголовные дела, заведенные по статьям «Кража», «Грабеж», «Разбой», будут направлены в суд.

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