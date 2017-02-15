«Азур Эйр» оштрафовали за многочасовую задержку самолета в Екатеринбурге

21 декабря самолет авиакомпании выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Кольцово.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.02.2017
Авиакомпанию «Азур Эйр» оштрафовали за задержку рейса из Екатеринбурга в Пхукет, сообщили в управлении Уральской транспортной прокуратуры 16 февраля.
Перевозчик «Азур Эйр» задержал в Кольцово рейс Екатеринбург - Пхукет на 11 часов 26 минут 21 декабря 2016 года. Транспортная прокуратура проверила, насколько полно исполнялось законодательство о защите прав пассажиров рейса, и выяснила, что горячее питание, которое получили в гостинице 176 пассажиров из 335, было предоставлено с нарушением сроков.
В результате в отношении авиакомпании возбудили уголовное дело. В итоге «Азур Эйр» оштрафовали на 20 тысяч рублей, также в суд направлены 10 исков к туроператорам с требованием возместить моральный вред в интересах несовершеннолетних и пожилых пассажиров самолета.
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Инцидент с самолетом «Азур Эйр» произошел 21 декабря: лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Пилоты воздушного судна во время разгона самолета услышали хлопок, после чего сработал датчик отказа двигателя. Командир экипажа принял решение об экстренном торможении.