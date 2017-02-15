Детский хор из Екатеринбурга открыл фестиваль «Золотая Маска – 2017» флешмобом в метро Москвы

В столице выступали 32 участника детского хора оперного театра.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.02.2017

Сегодня, 16 февраля, в Екатеринбург вернулась группа ребят из детского хора оперного театра, которые выступали в Москве в рамках фестиваля «Золотая Маска». Дети разных возрастов – от 11 до 16 лет – пели в Театре Станиславского в опере «Кармен». Ребята вернулись не всем составом, часть хора осталась в столице на оперу «Пассажирка», которая пройдет 19 февраля.

Кроме того, буквально сразу после приезда 14 февраля детский хор принял участие во флешмобе, приуроченному к открытию «Золотой Маски». Ребята выступили в вестибюле станции метро «Курская», где исполнили четыре композиции из своей программы. Флешмоб продлился в метрополитене около 15 минут.

- Мы открывали фестиваль «Золотая Маска». Там были очень красивые куклы, которые ходили по метрополитену. В руках они держали вывески. Было зрелищно, - рассказали НАШЕЙ хормейстер детского хора Елена Коновалова и концертмейстер Надежда Козлова.

Выступление выглядело эпатажно. Прохожих завлекали необычно одетые артисты в черно-белых костюмах, инопланетных масках и с экранами в животе.

На фото: артисты, которые выступали вместе с ребятами

Интервью с ребятами из детского хора оперного театра читайте в ближайшее время на сайте НАШЕЙ.