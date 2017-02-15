«До 1 марта требуют разобрать балкон»: жителей центра Екатеринбурга обязали привести в порядок фасады домов

Иначе, как указано в этих письмах, коммунальщики будут обращаться в суд.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.02.2017

В Екатеринбурге начали распространять «письма счастья» с требованием демонтировать незаконно установленные козырьки и стекла на балконах пришли по почте жильцам домов, что находятся в районе станции метро «Динамо».

– Крыша и остекление балкона вне закона – вот так вот! – пожаловалась НАШЕЙ Александра, жительница одной из пятиэтажек в переулке Красном . – Вчера утром получила на почте уведомление от нашей управляющей компании, прямо от самого исполнительного директора!

В уведомлении говорится о том, что собственники нарушили правила эксплуатации жилищного фонда, которые не допускают самовольной установки козырьков, балконов, лоджий.

«Вами нарушены Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда от 27.09.2003 №170, которыми не допускается самовольная установка козырьков, эркеров, балконов, лоджий и застройка межбалконного пространства, – сообщается в этом письме. – На основании указанного, прошу Вас в срок не позднее 1 марта 2017 года произвести демонтаж самовольно установленного балконного козырька и остекления балкона»

А ведь балкон семья екатеринбурженки застеклила больше 8 лет назад. И, естественно, тогда Александра даже не задумывалась, что это нужно где-то согласовывать.

– Сами компании, которые делают балконы и лоджии, не знают, что, в принципе, нельзя ничего менять, – признает Александра. – И балкон дома, построенного еще в 50-е годы, таким и должен оставаться. Но ведь, к примеру, когда продаешь квартиру, агент сразу указывает на незаконную перепланировку, если она была сделана. А вот с балконами странная ситуация...

По словам Александры, подобные уведомления получили и другие жильцы домов, которые обслуживает УК РЭМП Железнодорожного района. И многих эти уведомления не на шутку перепугали, ведь в конце их указано, что коммунальщики обратятся в суд, если козырьки и остекление не будут демонтированы в срок.

Чтобы разобраться в этом вопросе, Александра уже обратилась к юристу. Предварительно он ответил женщине, что проблему можно будет решить, если узаконить все изменения. Ведь подобные прецеденты уже были уже были в других российских городах, например, в 2015 году в Кирове.

Однако, как объяснили в самой управляющей компании, уведомления, которые разослали всем собственникам квартир с застекленными балконами и лоджиями, носят скорее информационный характер.

– Управляющая компания уведомляет жильцов, что не будет нести ответственности за их балконы, установленные без необходимого согласования, в случае если с них что-то свалится: стекло выпадет, козырек оторвется или снег на кого-нибудь упадет, – сообщили в УК РЭМП Железнодорожного района.

До весны осталось недолго, и коммунальщики опасаются возможных ЧП из-за падения снега и льда с этих самых козырьков. Другими словами, УК перестраховывается на тот случай, если сейчас вдруг на кого-то упадет сосулька, и коммунальщики таким способом снимают с себя ответственность за возможные последствия таких эксцессов. Возможно, причиной рассылки уведомлений стал инцидент на улице Отто Шмидта, где в середине января на беременную женщину рухнула глыба льда.

– Думаю, вряд ли УК будет по козырькам в суды подавать, – успокоила сотрудница производственно-техничесого отдела управляющей компании. – У нас инженеры по 500 с лишним уведомлений выписали. Представляете, какой штат юристов нужно держать, чтобы они занимались этими козырьками? Но если произойдет падение крыши или сосулек, тогда, конечно, да. Ведь это давным-давно такая практика. Знаете, как ГИБДД устанавливает знаки там, где больше аварий. Вот и здесь также: обрушился козырек с балкона, вот и побежали выдавать уведомления. Да и лед падает.