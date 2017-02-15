Екатеринбургский маг Симаков продал свою картину за 2,5 миллиона рублей

Покупатель нашелся сразу после презентации картины, которую маг провел в центре города 15 февраля.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.02.2017

Магистр магии вуду Антон Симаков продал свою картину «Курица на велосипеде» за 2,5 миллиона рублей. Об этом автор картины сообщил НАШЕЙ сегодня, 16 февраля.

Имя покупателя Антон сообщить отказался - счастливый обладатель картины попросил не раскрывать его и отказался от пресс-конференции, на которой Симаков предлагал рассказать обо всем журналистам.

Деньги за картину, по словам Антона, пришли сегодня утром. Желающий купить картину нашелся сразу после презентации, которую маг провел под открытым небом возле памятника на площади 1905 года 15 февраля.

Выставка картины все-таки состоится - покупатель не против, чтобы Антон организовал выставку «Курицы на велосипеде». Скорее всего, картина будет выставлена в арт-галерее Ural Vision Gallery. В планах у Антона - еще две картины:

- Вторая картина будет Уитни Хьюстон - необязательно портрет. Я давно хотел написать Уитни. Эта картина будет продаваться. Третью картину не буду выставлять, а подарю Ройзману.

Еще до продажи картины маг обещал перевести треть суммы Руслану Соколовскому, обвиняемому в экстремизме и оскорблении чувств верующих. Сегодня Антон намерен связаться с адвокатом Соколовского и обсудить этот вопрос.