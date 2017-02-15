«Это проявление болезненного состояния Новикова»: избитый юрист Рожин ответил на обвинения барда

Шансонье обвинил Дмитрия Рожина в срыве сроков строительства ЖСК «Западный».

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.02.2017

Бард Александр Новиков во время пресс-конференции 14 февраля зачитал письмо от пайщиков жилищно-строительного кооператива «Западный», в котором говорится о причастности правозащитника Дмитрия Рожина к проблемам со строительством комплекса - «Западный» накопил крупный долг перед компанией Рожина «Лес», из-за чего стройка практически встала. Однако Дмитрий сообщил НАШЕЙ 16 февраля, что у его организации никогда не было взаимоотношений с ЖСК «Западный».

В письме, которое зачитал Новиков, говорится, что Рожин устроился в кооператив на должность юриста, однако, по словам Дмитрия, он никогда не являлся юристом «Западного»:

- У моей компании никогда не было взаимоотношений с ЖСК «Западный». Были взаимоотношения с производственной компанией «Лес», соответственно, эта компания никогда не контактировала с пайщиками и такое письмо от пайщиков никогда не могли направить, - сообщил Рожин, - предполагаю, что письмо вряд ли кем-то подписано, скорее всего, оно анонимное.

Дмитрий также отметил, что он сам присутствует в кооперативе как пайщик и скупает задолженность и паи, а о его роли в строительстве «Западного» как таковой говорить не совсем этично, так как скупать долги - это его право.

- Мне кажется, это проявление болезненного состояния Новикова, который пытается очернить оппонента, - заявил Рожин в ответ на обвинения Новикова в свой адрес. - Давайте сравним ЖСК «Западный» с «Бухтой Квинс». В «Западном» более 1000 собственников уже живут в своих квартирах, построено 14 многоквартирных домов, люди получают свои квартиры - это факт. В «Бухте» вряд ли кто-то живет.

Что касается скупки задолженностей и паев, то такая деятельность, по словам Дмитрия, никакой угрозы для других лиц не несет. И сам Дмитрий, и его брат, который также является пайщиком ЖСК, скупают паи, так как располагают финансами:

- Наша деятельность в рамках закона. В настоящее время я не являюсь ни генподрядчиком, ни лицом, которое относится к кооперативу и инвесторам. Это беспочвенные обвинения, которые ничем не подкреплены.

Нападки в свою сторону Рожин назвал «слабостью» оппонентов и отметил, что намерен отвечать на них «сугубо культурными методами».