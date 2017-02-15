«Это проявление болезненного состояния Новикова»: избитый юрист Рожин ответил на обвинения барда

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.02.2017
- У моей компании никогда не было взаимоотношений с ЖСК «Западный». Были взаимоотношения с производственной компанией «Лес», соответственно, эта компания никогда не контактировала с пайщиками и такое письмо от пайщиков никогда не могли направить, - сообщил Рожин, - предполагаю, что письмо вряд ли кем-то подписано, скорее всего, оно анонимное.
- Мне кажется, это проявление болезненного состояния Новикова, который пытается очернить оппонента, - заявил Рожин в ответ на обвинения Новикова в свой адрес. - Давайте сравним ЖСК «Западный» с «Бухтой Квинс». В «Западном» более 1000 собственников уже живут в своих квартирах, построено 14 многоквартирных домов, люди получают свои квартиры - это факт. В «Бухте» вряд ли кто-то живет.
- Наша деятельность в рамках закона. В настоящее время я не являюсь ни генподрядчиком, ни лицом, которое относится к кооперативу и инвесторам. Это беспочвенные обвинения, которые ничем не подкреплены.
- Александр Новиков является фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Барда обвиняют в обмане пайщиков жилого комплекса «Бухта Квинс», сумма ущерба оценивается в 36 миллионов рублей. Шансонье обвинения отвергает. Он пообещал выплатить паи собственникам недостроенных квартир, однако деньги получили только восемь человек, после чего бард остановил выплаты. Теперь обманутые пайщики готовятся к пикету в центре Екатеринбурга.
- Новиков назвал Дмитрия Рожина и лидера пайщиков «Бухты Квинс» Зилю Булатову «негодяями», которые являются причиной его проблем. После этих слов Рожин подал в суд на Новикова за клевету.
- Вечером 8 февраля неизвестные напали на Дмитрия Рожина и избили его. Юрист получил черепно-мозговую травму и перенес операцию в нейрохирургическом отделении больницы. По словам Рожина, нападавшие передали ему привет от Новикова. Позже по делу о нападении задержали двух бойцов ММА.
- Новиков обвинения в нападении на Рожина отвергает и готовит ответный иск за клевету.
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