Каждый десятый бизнесмен в Свердловской области хочет закрыть свое дело

Свой бизнес хотят сохранить половина от общего числа предпринимателей в регионе.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.02.2017

Почти каждый десятый предприниматель в Свердловской области хочет закрыть свое дело, сообщается 16 февраля 2017 года на сайте правительства региона со ссылкой на бизнес-омбудсмена региона Елену Артюх.

По ее словам, состояние бизнес-среды в регионе оценивалось по итогам опроса, проведенного в 2016 году.

Согласно результатам исследования, от своего дела хотят отказаться 9,5% предпринимателей. Бизнесмены часто жалуются на частые проверки, проводимые чиновниками.

Проблемы возникают и с МУГИСО по вопросам кадастровой оценки стоимости недвижимости и земельных участков в досудебном порядке.