«Нам не дано предугадать»: самые странные фразы полпреда Холманских, сказанные на пресс-конференции в Екатеринбурге

Полпред декламировал журналистам стихи и считал, сколько горожан перевозят автомобилисты.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.02.2017

Полномочный представитель президента в УрФО Игорь Холманских 16 февраля 2017 года дал очередную пресс-конференцию. С учетом редкого появления полпреда на публике, мероприятие носило скорее церемониальный характер.

Ничего сенсационного, как и во время прошлых пресс-конференций, Игорь Холманских не сказал. Полуторачасовое общение с полпредом журналистам скорее запомнилось оригинальными фразами. НАША публикует подборку самых любопытных высказываний полпреда.

Нужен ли вообще Холманских?

16 февраля у Холманских поинтересовались, зачем нужен институт полпредства в УрФО.

— Одна из основных задач аппарата полпреда — контроль за исполнением указов и поручений главы государства, — ответил полпред, засыпав после этого журналистов цифрами, за какими объемами он именно следит.

Примерно тоже самое Холманских сказал, отвечая на вопрос, не хочет ли он возглавит Свердловскую область (в настоящее время губернатором является предшественник бывшего рабочего с УВЗ — Евгений Куйвашев).

— С 18 мая 2012 года я исполняю поручение главы государства работать его полномочным представителем в УрФО. Других поручений я не имею. Исполняю то, что надлежит исполнить, — приводит слова Игоря Холманских ЕТВ.

«Исполняю то, что надлежит исполнить» (источник фото: официальный сайт полпреда в УрФО)

Водители-эгоисты

У Холманских поинтересовались его отношением к транспортной реформе в Екатеринбурге.

— В 80-85% случаев в автомобиле едет один водитель. Почему так происходит? Значит, по какой-то причине его не удовлетворяет качество общественного транспорта, — цитирует полпреда Znak.com.

Холманских-Тютчев

В другом вопросе полпреда спросили про дело воспитательницы из Екатеринбурга Евгении Чудновец, которую осудили за репост видеоролика об издевательствах над подростком в лагере «Красные орлы» в Курганской области.

—По-моему, еще Тютчев в XIX веке сказал, что нам не дано предугадать, чем наше слово отзовется. В век интернета, социальных сетей, надо повнимательнее относиться к фотографиям, роликам, комментариям, высказываниям своим, — цитирует полпреда «Интерфакс».