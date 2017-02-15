«Это противоречит логике»: председатель Свердловского облсуда раскритиковал закон о семейных побоях

Судья ожидает новых изменений в законе о декриминализации семейных побоев.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.02.2017

Председатель Свердловского областного суда Александр Дементьев признался, что ему сложно понять логику закона о декриминализации побоев. Слова Дементьева 16 февраля 2017 года приводит Znak.com.

По словам председателя облсуда, ежегодно на Среднем Урале в мировых судах рассматривалось от 5 до 6 тысяч уголовных дел, касающиеся семейных побоев. Большая часть из них не была доведена до конца. После декриминализации статьи Дементьев не ожидает, что таких дел станет меньше.

— Сейчас принят закон о домашнем насилии. Хотя речь изначально шла о другом — об усилении ответственности. Кто прорабатывал эти нормы, кто их вообще советовал мы не знаем. Но они не соответствуют логике. Абсолютно уверен, что в скором времени мы снова увидим новые изменения, — сказал председателя Свердловского облсуда.