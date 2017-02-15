Надежный бизнес: в Екатеринбурге сдали в аренду бомбоубежища на Сортировке

Стоимость аренды объектов гражданской обороны начинается от 10 тысяч рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.02.2017

Территориальное управление Росимущество объявило о сдаче в аренду помещений бомбоубежища в Екатеринбурге. Информация о поиске арендаторов опубликована 16 февраля 2017 года на сайте ведомства.

Всего в аренду сдаются три помещения в бомбоубежище на улице Седова в микрорайоне Сортировка. Общая арендная площадь объектов составляет 210,8 квадратных метров.

За аренду Росимущество просит от 10 до 14 тысяч рублей. Предполагается, что сумма может быть увеличена во время торгов среди претендентов на эти помещения.