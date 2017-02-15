В Екатеринбурге самолет совершил экстренную посадку из-за больного ребенка

У школьника резко поднялась высокая температура.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.02.2017
В Екатеринбурге экстренно сел самолет, на борту которого стало плохо ребенку, сообщает «КП-Урал» сегодня, 16 февраля.
У школьника, летевшего в самолете, резко поднялась высокая температура - до 39 градусов. Экипаж воздушного судна принял решение посадить самолет в Кольцово и запросил у екатеринбургского аэропорта бригаду медиков.
Лайнер благополучно приземлился в Кольцово, ребенка передали врачам. По предварительной информации, это был рейс авиакомпании «Азур Эйр», летевший из Таиланда.
- В пресс-службе авиаузла отметили, что пока неизвестно, должен ли был этот самолет сесть в уральской столице или просто летел над Екатеринбургом, когда ребенку стало плохо.
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