«Уральские пельмени» потеряли права на свой бренд

Экс-директор «Уральских пельменей» Сергей Нетиевский передал бренд своей компании «Фест Хэнд Медиа» в 2015 году. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.02.2017 В Москве Арбитражный суд отклонил иск «Уральских пельменей» к компании «Фест Хэнд Медиа» о восстановлении прав на бренд «Уральские пельмени» , сообщает Znak.com сегодня, 16 февраля. «Уральские пельмени» пытались в судебном порядке доказать, что Сергей Нетиевский, бывший директор коллектива и действующий глава «Фест Хэнд Медиа», незаконно передал права на бренд «Уральские пельмени» «Фест Хэнд Медиа». Текстовый знак творческого коллектива придумали сами участники команды, но разработкой графического изображения занималась компания «Фест Хэнд Медиа». В 2015 году графический и товарный знаки объединили в один и передали компании «Фест Хэнд Медиа» с согласия Нетиевского. Участники команды «Уральских пельменей» уверены, что бренд должен принадлежать их коллективу, так как Нетиевский по своей воле ушел с должности директора. Сам Нетиевский предлагал передать «Уральским пельменям» знак бесплатно, однако участники коллектива отказались, пожелав все решить в судебном порядке. Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», чтобы узнавать новости первыми!

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