Дольщики «Первого Николаевского» в Екатеринбурге поверили в завершение строительства комплекса

Достраивать жилищный комплекс будет подрядчику православного музея.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.02.2017

Участники конфликта вокруг строительства ЖК «Первый Николаевский» в Екатеринбурге договорились о завершении долгостроя. Дольщики комплекса рассказали НАШЕЙ, что будет с остальными долгостроями депутата Екатеринбургской городской думы Игоря Плаксина.

Объект отдадут подрядчику православного музея

О достижении договоренности порталу 66.ru заместитель председателя Уральского Сбербанка Ольга Никитина.

По ее словам, за организацию завершения строительства будет отвечать компания Prinzip. Ранее она построила в Екатеринбурге ЖК «Малевич», ЖК «Ньютон» и другие жилые и коммерческие объекты.

— Мы не за [финансовыми] выгодами пошли, там нет никаких выгод, — добавил директор компании Геннадий Черных в разговоре со Znak.com, — Я не собираюсь анализировать ошибки, просчеты застройщика. Надо ситуацию спасать, чтобы не было социального взрыва.

Подрядчиком выступит компания «Стройтэк», которая в настоящее время строит здание православного музея на набережной Исети возле цирка. Застройщиком так и остается ООО «Уктуссстрой», которое связано со структурой Игоря Плаксина НП «Уралэнергостройкомплекс».

Проект «Первого Николаевского» (источник фото: НП «Уралэнергостройкомплекс»)

Дольщики поверили в сдачу жилья

Один из дольщиков ЖК «Первый Николаевский» Анатолий Матюшко рассказал НАШЕЙ, что ожидает сдачи объекта без сорванных сроков.

— Самое главное, что Игорь Плаксин не вылетел из этого соглашения. У него находятся разрешительные документы. Соответственно новым участникам пришлось бы добиваться их снова, — сказала Анатолий.

По его оценке, все участники нового соглашения должны собрать необходимые документы до 16 марта 2017 года — к следующему заседанию Арбитражного суда Свердловской области по делу о банкротстве «Уктуссстрой».

Первая очередь «Первого Николаевского» (источник фото: НП «Уралэнергостройкомплекс»)

Что будет с другими долгостроями?

Помимо ЖК «Первый Николаевский» за компанией Игоря Плаксина числятся еще два долгостроя с участием дольщиков — ЖК «На Постовского» (готов 94%) и пятая очередь ЖК «Новый Уктус» (33%).

В среду, 15 февраля, дольщики всех трех объектов побывали у главы Минстроя Свердловской области Михаила Волкова.

— Решения по дольщикам ЖК «На Постовского» и «Новый Уктус» неизвестны. Думаю, все обернется в лучшую сторону на примере ЖК «Первый Николаевский», — считает Матюшко.

Котлован на месте второй очереди