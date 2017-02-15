В Свердловской области поезд насмерть сбил подростка

Следователи проверяют версию доведения до самоубийства.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.02.2017
На севере Свердловской области поезд насмерть сбил подростка, сообщает 16 февраля 2017 года уральское следственное управление СКР на транспорте.
По данным следователей, трагедия произошла вечером 15 февраля на 4 пикете 97 километра железнодорожного перегона станция Атымья — станция Пелым.
По этому участку проходил поезд «Приобье — Екатеринбург». Когда машинист заметил на железнодорожном полотне подростка, он просигналил и применил экстренное торможение.
Остановить поезд вовремя машинисту не удалось. Ребенок получил травмы несовместимые с жизнью.
- Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».
- Среди прочего следователи проверяют версию о доведении до самоубийства.
- 16 февраля 2017 года на станции метро «Геологическая» второклассник упал на рельсы. Мальчика успели спасти.