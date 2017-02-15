Врачи призвали екатеринбуржцев начать вакцинацию против клещевого энцефалита

Февраль - лучшее время для начала вакцинации от клещевых инфекций.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.02.2017

Главный эпидемиолог Еатеринбурга Александр Харитонов призвал горожан начать прививаться от клещевых инфекций, сообщили 16 февраля в городской администрации.

По словам главного эпидемиолога Екатеринбурга, февраль - лучший месяц для начала вакцинации от клещевых инфекций. Особенно это касается тех, кто собирается привиться впервые - для таких людей лучше сделать прививку до апреля, так как необходимо делать две прививки. Иммунитет вырабатывается в течение двух недель после второй прививки, поэтому желательно привиться до начала неблагоприятного сезона, который, как правило, старует в начале апреля.

Екатеринбуржцы, которые прививались от клещевых инфекций прошлой весной, также следует сделать прививку до апреля. Те, кто прививается регулярно, должны делать прививки раз в три года, чтобы поддерживать иммунитет.

Начало активности клещей совпадает с началом дачного сезона, поэтому садоводы и огородники находятся в группе риска. В 2016 году первый укус клеща был зафиксирован необычно рано - 15 января.

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