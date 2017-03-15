Пить — нельзя: Екатеринбург попал в список городов с самой плохой водой из-под крана

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.03.2017

Екатеринбург оказался среди пяти городов в России с самой опасной водопроводной водой, написал 16 марта Мedikforum.ru. Она оказалась с количеством токсичных компонентов, превышающих норму.

После проведенных крупных лабораторных исследований ученые опубликовали список российских городов, в которых пить водопроводную воду некипяченой опасно для жизни.

Первое место занял Смоленск: в местной воде присутствуют тяжелые металлы, остающиеся в ней даже после процесса фильтрации. Далее в список вошли наш Екатеринбург, Кострома, Хабаровск и Южно-Сахалинск. Как выяснилось, вода в этих городах отличается наличием токсичных компонентов, порой – на очень высоком уровне.