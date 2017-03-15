Пить — нельзя: Екатеринбург попал в список городов с самой плохой водой из-под крана

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.03.2017
Екатеринбург оказался среди пяти городов в России с самой опасной водопроводной водой, написал 16 марта Мedikforum.ru. Она оказалась с количеством токсичных компонентов, превышающих норму.
После проведенных крупных лабораторных исследований ученые опубликовали список российских городов, в которых пить водопроводную воду некипяченой опасно для жизни.
Первое место занял Смоленск: в местной воде присутствуют тяжелые металлы, остающиеся в ней даже после процесса фильтрации. Далее в список вошли наш Екатеринбург, Кострома, Хабаровск и Южно-Сахалинск. Как выяснилось, вода в этих городах отличается наличием токсичных компонентов, порой – на очень высоком уровне.
- Такая вода может стать даже угрозой для здоровья и жизни жителей. Одной из главных причин такого стали изношенные или устаревшие коммуникации.
Вступайте в НАШУ группу ВКонтакте, чтобы получать информацию самыми первыми и выигрывать ценные призы!