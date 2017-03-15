Аэропорт Екатеринбурга попал в десятку лучших авиаузлов мира

Кольцово вошел в топ-10 аэропортов мира впервые.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.03.2017

Международный аэропорт Кольцово вошел в топ-10 лучших аэропортов мира, сообщили в пресс-службе екатеринбургского авиаузла.

Кольцово впервые вошел в десятку лучших аэропортов мира с пассажиропотоком до пяти миллионов человек в год. По версии премии World Airport Awards, в этой же группе в топ-10 вошли также аэропорты Лондона, Люксембурга и Торонто (Канада).

Престижную премию World Airport Awards вручает британское отраслевое агентство Skytrax. Премию, которую также называют Passenger’s Choice Awards, присуждают на основе отзывов пассажиров.

В опросе участвовали 14 миллионов человек, которые были пассажирами более чем 550 аэропортов мира. Клиентов авиаузлов опрашивали с июля 2016 года по февраль 2017 года, аэропорты при этом предлагалось оценить по 39 критериям, таким как транспортная доступность, удобство регистрации, прохождения досмотра и другим.

Кольцово также сохранил за собой хорошие позиции в рейтингах «Лучший аэропорт России и СНГ» и «Лучший региональный аэропорт России и СНГ».

Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», чтобы узнавать новости первыми!